نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وسهلة في البيت في المقال التالي

تعد كفتة الفراخ من الوصفات الشهية والمتنوعة، وحيث تعد كفتة الفراخ من الأطباق السهلة البسيطة التي لاتحتاج إلى مكونات كثيرة، كما أنها من الوصفات سريعة التحضير وطريقة تحضير كفتة الفراخ لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل، وتتميز كفتة الفراخ بطعمها الشهي اللذيذ، كما تحتوي كفتة الفراخ على قيمة غذائية عالية مثل البروتينات المفيدة اللازمة للجسم، كما تحتوي أيضاً على نسبة من الحديد، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وسهلة ولذيذة ومكوناتها بسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات: كيلو إلا ربع جرام من الدجاج المفروم.

كوب ونصف من البقسماط.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

عدد بيضة واحدة.

ثمرة واحدة من البصل المبشورة.

ثلاث ملاعق من الكمون المطحون .

أثنين ملعقة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم اخلطي في الوعاء كيلو إلا ربع من الدجاج المفروم مع ثمرة واحدة من البصل المبشور في وعاء ثم بعد ذلك ضيفي نصف كمية من البقسماط واخلطي المكونات جيداً مرة أخري. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ربع كوب من الكزبرة مع البيض ثم بعد ذلك ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ثم بعد ذلك ضيفي ثلاث ملاعق من الكمون المطحون مع أثنين ملعقة من بهارات الفراخ ثم بعد ذلك اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضهم البعض. الخطوة الثالثة قومي بتشكيل خليط الفراخ على شكل أصابع أو على شكل المحبب لديك ثم بعد ذلك ضعي الكفتة في الثلاجة لمدة خمس دقائق حتى تتماسك ثم بعد ذلك قومي بإدخال الكفتة في فرن محمي مسبقاً وبعد ذلك قومي بإشعال الشواية لمدة خمس دقائق حتى تكتسب الكفتة اللون الذهبي. الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإخراج الكفتة من الفرن وضعيها في طبق للتقديم وقدمي كفتة الفراخ اللذيذة إلى أفراد أسرتك بجانب العيش البلدي والطحينة والسلطة الخضراء المتنوعة وبعد ذلك أصبحت كفتة الفراخ جاهزة للتقديم وقدميها وهي ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وسهلة في البيت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وسهلة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.