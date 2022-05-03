نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلى كل عروسة مقبلة على الزواج قريبآ إليك أسهل وأسرع الوصفات الطبيعية لتحصلي على وجه نجمات السينما ببشرة اﻷطفال الفاتحة اللامعة البراقة بأقل تكلفة وأقل مجهود في المقال التالي

وصفات تبييض الوجه بمكونات طبيعية، كثير من الفتايات و السيدات يعتقدن أن الحصول على الجمال أمر مكلف جدآ و باهظ الثمن. الحصول على جمال النجمات يحتاج إلى ثروة !! . بشرة الأطفال التى عند ملكات الجمال من المعجزات التى تحتاج إلى إستخراج كنوز مدفونة للحصول عليه !! ا. كيف تستطيع النجمات إيجاد الوقت للعمل للحصول على كل تلك الثروات و أيضآ الحصول على ذاك الجمال الفاتح الناعم البراق؟!! . هل أجساد تمتلك قوة خاصة لتتمكن من بذل كل هذا المجهود الفائق للعمل و الرياضة و العناية بجمالهن و ببشرتهن؟!! مجموعة من الأفكار و التساؤلات و الظنون التى لا يخلو عقل فتاة أو إمرأة منها ولكن كلها خاطئة. الحصول على جمال النجمات و بريقهن أمر يسير و سهل و لايكلف مثل ما تظن الفتايات و السيدات من الوقت و المجهود و المال و هذا ما نقدمه لك في هذا المقال. وصفة الزيوت الطبيعية لتبييض الوجه نشتري من عند العطار كميات متساوية من زيوت جنين القمح و اللوز و الذرة

نخلط أحجام متساوية من الزيوت الثلاثة معآ في زجاجة لها غطاء غلق و ندهن بها الوجه قبل النوم و يفضل إرتداء ماسك حتى لا يمتص قماش الفراش الزيوت من الوجه أثناء النوم

في الصباح بعد الإستيقاظ يتم غسل الوجه بإستخدام الشاور جل و ليس صابون الوجه

نكرر تلك العملية يوميآ حتى نحصل على النتيجة المرغوبة وصفة الزبادي و الزبادي نشتري زبادي وحبوب اللوز

نطحن حبوب اللوز جيدآ حتى تصبح مسحوق ناعم

نضيف ملعقتان من مسحوق اللوز لكل كوب زبادي صغير الحجم و نخلطهم جيدأ جدأ

ندهن الوجه بالخليط و نتركه على الوجه لمدة زمنية تقدر بربع ساعة

نغسل الوجه بإستخدام الشاور جيل

نكرر الخطوات السابقة حتى نحصل على النتائج المرغوبة وصفة عصير الليمون و ماء الورد نشتري ثمار الليمون و زجاجة ماء ورد فاخرة من عند العطار

يتكامل تأثير عصير الليمون وماء الورد حيث أن عصير الليمون قوي في تفتيح لون البشرة و إزالة الرؤوس السوداء منها و ماء الورد هو أفضل تيونر طبيعي للبشرة

نخلط حجم من عصير الليمون مع نفس الحجم تمامآ من ماء الورد خلطآ جيدآ جدآ

ندهن الوجه بالخليط و نتركه على الزجه حتى تتشربه البشرة تمامآ

نغسل الآثار المتبقية على الوجه بعد إمتصاص البشرة للخليط بإستخدام الشاور جيل و يجب أن نذكر أنه يفضل أن يكون نوع جيد عالي الجودة

نكرر الخطوات حتى نحصل على النتائج المرجوة عمر شويل - جدة إلى كل عروسة مقبلة على الزواج قريبآ إليك أسهل وأسرع الوصفات الطبيعية لتحصلي على وجه نجمات السينما ببشرة اﻷطفال الفاتحة اللامعة البراقة بأقل تكلفة وأقل مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلى كل عروسة مقبلة على الزواج قريبآ إليك أسهل وأسرع الوصفات الطبيعية لتحصلي على وجه نجمات السينما ببشرة اﻷطفال الفاتحة اللامعة البراقة بأقل تكلفة وأقل مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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