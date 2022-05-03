أفضل مسك تفتيح البشرة الدهنية ومسك البشرة الجافة لأروع إطلالة لك سيدتي وأفضل من مراكز التجميل

مسك تفتيح البشرة من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة وذلك لتفتيح البشرة والوجه بشكل عام، حيث أن المسك تهتم به جميع السيدات والفتيات علي العموم وخاصة في حالة اسمرار لون البشرة بشكل كبير،، وسوء كانت البشرة دهنية أو بشرة جافة والتي يتم استخدامها يوميا والتي تعطينا نضارة ونعومة فائقة للوجه والبشرة خاصة للذين يعانون من مشاكل اسمرار البشرة، لذلك يجب عليك أن تستخدم وصفتنا الرائعة والجميلة لعمل المسك الغير مكلف والتي تكون غالبية مكوناتها موجودة بالمنزل، وهو ما ننصح به دائما وذلك لضمان صنعه بأفضل طريقة صحية وأفضل من الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة، وذلك ما نؤكد عليه دائما حيث أن تلك المراكز تقوم باستخدام خلطات ومواد كيميائية ضارة جداً علي البشرة والوجه بشكل كبير، حيث أن تلك المواد الكيميائية لها تأثير كبير وخطير على صحة البشرة والوجه، ولذلك فإننا نقدم لك طريقتنا المميزة والتي تظهر نتيجتها في أقل من أسبوع وبشكل مذهل وجميل لأقوي وأجمل مسك تفتيح البشرة.

طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناته

المكونات

كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف.

كمية من ماء الورد.

طريقة التحضير

يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس.

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف.

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية.

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة.

طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير