شوربة جريش باللحم بأسهل وأسرع طريقة صحية ومغذية وبمذاق لذيذ وروعة

شوربة جريش باللحم ، من أنواع الشوربة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل البعض على تناولها في المطاعم، ويكثر تناولها على وجبة الفطور، وتحظى بإقبال الكثير أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الملوخية الخضراء بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شوربة جريش باللحم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات شوربة جريش باللحم

تتكون شوربة جريش باللحم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الجريش المجروش.

ربع كيلو لحم مقطع قطع صغيرة.

قطعة عظم.

ملعقة صغيرة من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

عود قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.

رأس ثوم كامل مفصفص.

نصف كوب ماء.

لتر ونصف ماء مغلي.

ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل شوربة جريش باللحم بخطوات سهلة وبسيطة، و بطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي: