نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كعك العيد بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

تحرص ربات المنزل على إعداد كعك العيد دائما في الأعياد، حيث أنهم يقومون بتجهيز الكعك خلال فترة رمضان أو في الأيام الأخيرة من رمضان، وتختلف طريقة التحضير من شخص لآخر، فكل شخص لديه وصفة معينة و مقادير محددة و مع ذلك، وهناك كثير من السيدات يفشلون في تحضيره بسبب المكونات الغير دقيقة لذلك قررنا أن نحضر لكم السر في تحضير كعك العيد. كيفية تحضير كعك العيد في المنزل :- حتي تقوم بتحضير هذا الوصفة يجب عليك توافر هذه المكونات.

المكونات:6 أكواب كبيرة من الدقيق المنخول ما يعادل كيلو جرام.

كوب كبير مسحوق الكاكاو.

عدد ثمرة بيض واحدة.

كوب كبير من الزبدة.

عدد اثنين كوب كبير من السكر البودرة.

ملعقة من مسحوق البيكينج بودر كبيرة الحجم.

رشة من مسحوق الفانيليا.

رشة من الملح.

حبيبات شوكولاتة حسب النوع المفضل.

شوكولاتة سائلة بالحليب. طريقة تحضير كعك العيد :- يجب إتباع هذه الخطوات للحصول على نتائج هائلة. يجب وضع البيض أولا في وعاء و إضافة الفانيليا عليه و خلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نضع كمية الزبدة المحددة في المكونات ومزجها جيدا مع البيض باستخدام المضرب الكهربائي.

نقوم بتشغيل المضرب الكهربائي لمدة عشرة دقائق على الأقل حتى نحصل على القوام المطلوب.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات الجافة و هم الدقيق و البيكنج بودر والملح والسكر وحبات الشوكولاتة.

نقوم بعجن ذلك المكونات جيدا باستخدام العجان الكهربائي أو عن طريق العجن باليد.

بعد ذلك نترك العجينة دقائق قليلة ثم نقوم بتقطيعها عن طريق القوالب القطاعة أو ماكينة البيتى فور.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعهم في الفرن على درجة حرارة هادئة و متابعتهم حتي ينضج.

نتركه في الغرفة حتى يبرد تماما ثم نضع عليه الشوكولاته السائلة وحبات الشوكولاتة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كعك العيد بطريقة سهلة وسريعة - ثقفني

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