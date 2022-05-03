علاج حرقان البول شرب كوب واحد كل يوم يخلصك نهائيا من الالتهابات ولن تعود مجددا

التهابات مجرى البول أو الرحم أو الجهاز التناسلي عند الرجال والنساء ألم شديد أثناء التبول مما نحتاج الى الذهاب الى الطبيب لمعرفة السبب، وفي بعض الأحيان يتم عمل بعض التحاليل لمعرفة نوع التي تسبب الحرقان ويحب الذهاب إلي الطبيب في ظهور الحرقان أو استمرارية لعدة أيام، كما تجد عدد متنوع من الاعشاب تساهم في علاج الحرقان ولكن ليس لما الحالات لأن هناك حالات تحتاج الى مضاد حيوي للتخلص من الحرقان بشكل نهائي، فهناك بعض الأشخاص يشعرون بألم غير محتمل أثناء عملية التبول:

علاج حرقان البول بالاعشاب:

سوف تجد الكثير من الاعشاب تساعدك في التخلص من الحرقان بشكل سريع دون استخدام أدوية وهذه الأعشاب الحالات البسيطة منها:

شرب الماء بكميات كثيرة من أهم أنواع العلاجات التي تستخدم لحرقان البول حيث تعمل المأساة على غسل الكلى والتخلص من الأملاح الزائدة بالجسم.

عصير القصب: من المشروبات الهامة جدا حيث يعوض نقص الماء في الجسم ويعمل على التخلص من الحرقان والالتهابات حيث يحتوي الفصل على مجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات،.

استخدام منقوع حبة البركة والعسل الأبيض يساعد في تسكين الألم حيث تقوم بوضع حبة البركة في ماء ساخن لمدة نصف ساعة مع استخدام ملعقة من العسل صباحا.

أو من الممكن مغلي اللبان ذكر في الماء مع العسل من أسرع الطرق التي تحمي من التهابات مجري البول.

كيفية الوقاية من التهابات مجري البول:

يقوم الكثير منا باستخدام عادات خاطئه وهي من أسباب التهابات البول التي يعاني منها عدد كبير لتجنب هذه الالتهابات هي: