طريقة عمل الخبز التركي الهش بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل

الخبز التركي الهش ، من أشهى أنواع الخبز الذي يمتاز بطريقة سهلة وبسيطة في تحضيره يتم عمله من خلال مكونات متوفرة في المنزل، لا يحتاج إلي الكثير من المكونات بل مكوناته بسيطة وفي متناول الجميع، ويعتبر هو من أنواع الخبز التي يمكن تقديمها مع الشاي أو الحليب في الصباح في وجبة الإفطار حيث انتهي شهر رمضان الكريم وأصبح الأمهات يبحث عن عمل مخبوزات هشة وجميلة لتقديمها للأسرة في فترة الصباح التي تعد من أهم الفترات التي لا بد من تناوله الأطعمة بها حيث يحتاج الجسم للعناصر الغذائية التي تمده بالطاقة، ويعتبر الخبز من ألذ الأطعمة التي يمكن تقديمها بالمنزل وتقديمها للأسرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل الخبز التركي الهش بطعم وقوام رائع.

مكونات عمل الخبز التركي الهش بالمنزل

يتكون الخبز من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة بالمنزل هي كما يلي:ـ

4 أكواب ونصف من الدقيق المنخول.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

للتزيين

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخبز التركي الهش اللذيذ بكل سهولة وبساطة بالمنزل وهى كما يلى:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الخميرة والسكر والحليب الدافئ والماء الدافئ ونقلب جيداً، حتى تذوب الخميرة والسكر. ثم يغطي الوعاء ويترك في مكان دافئ لمدة 5 – 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة. بعد ذلك نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق بعد نخله جيداً، ثم نضيف والملح والزيت ونخلط المكونات على سرعة بطيئة مع بعضها البعض. ثم يضاف مزيج الخميرة السابق ونبدأ بالعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة غير لاصقة بجوانب العجان. ثم توضع العجينة في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة