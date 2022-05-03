نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء والرجال .. علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى يقضي على البواسير بدون ألم في المقال التالي
يعاني الكثير من الأشخاص من البواسير و هي عبارة عن تكتلات من الأوعية الدموية تتكون في آخر الشرج والمستقيم و أحيانا تكون خارجية و داخليه وهي تنتج بسبب تناول الأطعمة الحار و أيضا يوجد اسباب اخرى ولكن هذا هو السبب الأكبر، و يمكن علاجة عن طريق العمليات الجراحية أو عن طريق الأدوية باستشارة الأطباء و يوجد ايضا طرق العلاج بالأعشاب الطبيعية ولكن الكثير يخفى عليه الطرق و لذلك سوف نقوم بتوضيحها في مقالنا هذا.
كيفية علاج البواسير بالاعشاب :-
١. عشب بندق الساحرة: يتميز عشب بندق الساحرة بتاثرة الفعال و القضاء على البواسير لانه يعمل علي :
- يعمل علي تخفيف الالتهابات.
- هو أيضا مسكن للألم.
- يعمل علي التخلص من التقلصات التي تحدث للأوعية الدمويه.
٢. عشب البابونج : يستخدم عشب البابونج في معالجة الالتهابات و تخفيف آلام البواسير.
٣. عشب الالوفيرا : يعمل عشب الالوفيرا علي تهدائه الالم و التقليل من الشعور بالحكة الدائمة و الراحة.
٤. عشب القطيفة : فهذا العشب يتمتع فوائد عديده و من أهمها يحارب البكتريا الضارة و التخلص من الالتهابات و الاحساس بالراحة.
٥. عشب بذرة القطونة : يعمل علي تقليل الشعور بالألم و التخلص من الامساك الذي يكون عائق عند وجود البواسير.
كيفية علاج البواسير بالطب :-
في الحالات المتأخرة يكون تأثير الأعشاب معدوم أو بطيئ جدا لذلك لا يكون هناك أي خيارات إلا اللجواء الي الأطباء.
و قد يكون العلاج بالطرق الأتيه :
- العلاج بالأدوية الكيميائية : فهي تكون عن طريق أدوية تأخد بالفم و يكون نتائجها التخلص من أعراض البواسير و تخفيف آلام.
- العلاج بالمراهم : و هذا من خلال وضع المرهم علي الأماكن التي يوجد بها تكتلات الأوعية الدموية.
- العلاج بالعمليات الجراحية : و هذا الحل يلجأ إليه الطبيب عند الوصل لحالة متقدمة من البواسير فيجب التخلص منها تماما عن طريق إزالتها بالطرق الجراحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للنساء والرجال .. علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى يقضي على البواسير بدون ألم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.