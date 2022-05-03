للنساء والرجال .. علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى يقضي على البواسير بدون ألم

يعاني الكثير من الأشخاص من البواسير و هي عبارة عن تكتلات من الأوعية الدموية تتكون في آخر الشرج والمستقيم و أحيانا تكون خارجية و داخليه وهي تنتج بسبب تناول الأطعمة الحار و أيضا يوجد اسباب اخرى ولكن هذا هو السبب الأكبر، و يمكن علاجة عن طريق العمليات الجراحية أو عن طريق الأدوية باستشارة الأطباء و يوجد ايضا طرق العلاج بالأعشاب الطبيعية ولكن الكثير يخفى عليه الطرق و لذلك سوف نقوم بتوضيحها في مقالنا هذا.

كيفية علاج البواسير بالاعشاب :-

١. عشب بندق الساحرة: يتميز عشب بندق الساحرة بتاثرة الفعال و القضاء على البواسير لانه يعمل علي :

يعمل علي تخفيف الالتهابات.

هو أيضا مسكن للألم.

يعمل علي التخلص من التقلصات التي تحدث للأوعية الدمويه.

٢. عشب البابونج : يستخدم عشب البابونج في معالجة الالتهابات و تخفيف آلام البواسير.

٣. عشب الالوفيرا : يعمل عشب الالوفيرا علي تهدائه الالم و التقليل من الشعور بالحكة الدائمة و الراحة.

٤. عشب القطيفة : فهذا العشب يتمتع فوائد عديده و من أهمها يحارب البكتريا الضارة و التخلص من الالتهابات و الاحساس بالراحة.

٥. عشب بذرة القطونة : يعمل علي تقليل الشعور بالألم و التخلص من الامساك الذي يكون عائق عند وجود البواسير.

كيفية علاج البواسير بالطب :-

في الحالات المتأخرة يكون تأثير الأعشاب معدوم أو بطيئ جدا لذلك لا يكون هناك أي خيارات إلا اللجواء الي الأطباء.

و قد يكون العلاج بالطرق الأتيه :