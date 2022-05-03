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السمسم من البذور التي تتعدد فوائدها وهي من أكثر الأشياء نفعا للجسم حيث يحتوي بذور السمسم على مضادات أكسدة تساعد في محاربتة الميكروبات و أيضا يحتوي على عناصر تعمل على تعزيز صحة المعدة حيث يجعلها تقوم بوظائفها بأكمل وجه و تساعد في عملية الهضم كما أنه يعمل على الحماية من أمراض المعدة وايضا تقوية عضلات القلب. أهم فوائد مضغ بذور السمسم على الريق :- يحتوي السمسم على مضادات الأكسدة التي تعمل على قتل الفيروسات و الميكروبات بالجسم.

كما أنه يعمل على تنظيم معدل نسبة الهرمونات في الجسم.

يحتوي على كثير من العناصر و الفيتامينات المفيدة للجسم.

كما أنه يعمل على خفض نسبة معدل الكوليسترول في الجسم.

يعمل على علاج التهابات المفاصل و التخلص من أمراض الغضروف.

يعمل على خفض ضغط الدم.

يقلل فرص الإصابة بأمراض السرطان و أيضا يكون بديل للكيماويات.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

يعمل على تعديل معدل السكر في الدم.

له تأثير قوى في معالجة اللثه و أيضا يعمل على تقوية الأسنان و نضارتها.

أيضا مفيد في حالات الإمساك فهو يعمل كملين للإمساك.

يقوم بتقوية جزور الشعر.

يعمل علي نضارة البشرة و التخلص من التجاعيد و الهالات.

يساعد المعدة على أداء وظائفها بطريقة منتظمة و جيدة. أضرار تناول بذور السمسم :- في بعض الأوقات يصيب بعض الذين يعانون من أمراض التنفس بضيق في التنفس.

كما أنه أيضا في بعض الأوقات يصيب بعض الذين يعانون من أمراض الحساسية بطفح جلدي.

بالإضافة إلى ذلك فإنه عند الإفراط في تناوله يودي إلى الغثيان.

و أيضا اشار البعض أنه من الممكن الإصابة بأمراض النقرس.

كما أنه قد يسبب بعض الأضرار للكلي. عمر شويل - جدة نتائج جبارة .. هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ بذور السمسم على الريق في الصباح الباكر؟ - ثقفني

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