نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل وصفة رهيبة هتكلي صوابعك وراها وبدون أي تكاليف في المقال التالي
الجميع يريد أن يعرف طريقة إعداد قرع العسل، وذلك بسبب مذاقه الجميل والمميز الذي يجعل الكبير والصغير يرغب في تناوله، لهذا وجدنا أنه لابد من ذكر بعض الطرق التي يتم اتباعها من أجل إعداد قرع العسل، وإذا رغبت في معرفتها فعليك مواصلة القراءة لهذا المقال حتى النهاية.
طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل
في خطوات بسيطة سوف نسرد لكم اسهل الطرق التي تساعدكم في إعداد قرع العسل، وذلك من خلال القيام بالآتي المكونات:
- إحضار حبة واحدة من قرع العسل.
- إحضار كوب واحد من السكر.
- إحضار نصف كيلو من اللبن.
- مقدار واحد كوب من الماء.
- إحضار ثلاث ملاعق من السمنة.
- إحضار ثلاث ملاعق من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
عليك اتباع هذه التعليمات وسوف تحظى بأفضل طبق قرع عسل بالبشاميل:-
- القيام بتقشير القرع جيدا ومن ثم تشكيله على هيئة قطع ذات حجم صغير.
- نحضر إناء واسع ونضعه على النار ونضيف مقدار من الماء على القرع ومن ثم نضع السكر.
- نضيف ملعقة الفانيليا إلى المكونات السابقة لكي تكسبه رائحة شهية.
- نبدأ نضغط على القرع بالسكر حتى يستوي تماما ويصبح ناعم ولايوجد به أي كتل ذات حجم كبير.
- نحضر طاسة ونضيف فيها السمنة ومن ثم الدقيق ونستمر في التقليب حتى تأخذ لون وبعد ذلك ننزل باللبن المغلي على الفور.
- فيما بعد نحتاج أن نضيف مقدار مناسب من السكر إلى خلطة البشاميل وذلك حسب رغبة كل شخص.
- كما أنه الخطوة الأخيرة أن نحضر صينية مخصصة لذلك وندهنها بالسمنة وننزل بالقرب المهروس جيدا ونضع على وجه القرع البشاميل الذي قمنا بتحضيره، ومن ثم يتم إدخال هذه الصينية إلى الفرن حتى تأخذ وش ويصبح لونها أحمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل وصفة رهيبة هتكلي صوابعك وراها وبدون أي تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.