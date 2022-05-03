طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل وصفة رهيبة هتكلي صوابعك وراها وبدون أي تكاليف

الجميع يريد أن يعرف طريقة إعداد قرع العسل، وذلك بسبب مذاقه الجميل والمميز الذي يجعل الكبير والصغير يرغب في تناوله، لهذا وجدنا أنه لابد من ذكر بعض الطرق التي يتم اتباعها من أجل إعداد قرع العسل، وإذا رغبت في معرفتها فعليك مواصلة القراءة لهذا المقال حتى النهاية.

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل

في خطوات بسيطة سوف نسرد لكم اسهل الطرق التي تساعدكم في إعداد قرع العسل، وذلك من خلال القيام بالآتي المكونات:

إحضار حبة واحدة من قرع العسل.

إحضار كوب واحد من السكر.

إحضار نصف كيلو من اللبن.

مقدار واحد كوب من الماء.

إحضار ثلاث ملاعق من السمنة.

إحضار ثلاث ملاعق من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

عليك اتباع هذه التعليمات وسوف تحظى بأفضل طبق قرع عسل بالبشاميل:-