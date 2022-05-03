نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمان على النار فكرة رائعة ستقوم كل سيدة بعملها على الفور لن تتركها بعد اليوم في المقال التالي
الرمان من أحد الفواكه المميزة التي تتعدد استخداماته فهو فاكهة شتوية يمكن إعداد عصير منعش منه كما يمكن استخدامه فى عمل الحلويات أو تزيينها كما يمكن إضافته إلى السلطة لإضافة قيمة غذائية أعلى إلى السلطة ويستخدم الرمان أيضا في أنواع أطعمة مختلفة مثل المربى ويمكن إعداد دبس الرمان الذي يضفي طعما مميزا للطعام باستخدام الرمان بسهولة وهذا ما ستقدمه فى مقالنا اليوم.
مكونات عمل دبس الرمان المميز فى المنزل
يمكن إعداد دبس الرمان بمكونات بسيطة ومن السهل توفرها في كل المنازل وهى:
- الرمان مقدار عشر حبات رمان ناضجة.
- السكر مقدار كوب واحد.
- عصير الليمون مقدار نصف كوب.
- زجاجة مصنوعة من الزجاج.
كيفية تحضير دبس الرمان بالمنزل بسهولة على النار
ببضع خطوات بسيطة يمكن إعداد دبس الرمان باستخدام النار بكل سهولة وبساطة:
- يغسل الرمان جيدا تحت الماء الجارى .
- ثم يفصص للحصول على بذور الرمان وتفكك من بعضها البعض.
- تزال أى شوائب موجودة لبذور الرمان ويتم وضعهم في وعاء الخلاط ونخلطهم جيدا حتى يصبح مشروب سائل دون إضافة ماء.
- يصفى عصير الرمان ويوضع فى قدر على النار ويضاف إليه عصير الليمون والسكر ويقلب جيدا حتى يذوب السكر وتتجانس جميع المكونات.
- يترك المزيج يغلى مع التقليب من وقت لآخر حتى تتطاير كافة السوائل ويصبح لدينا مزيج سميك قليلا.
- والآن أصبح لدينا دبس الرمان اللذيذ وغير مكلف مثل الجاهز يحفظ دبس الرمان فى الزجاجة الزجاجية فى الثلاجة لحين الاستخدام.
- دبس الرمان من الأشياء التي تعطي الطعام نكهة ومذاق لامثيل لها بعد صنعه واستخدامه مرة واحدة لن تقومي سيدتي بالاستغناء عنه مطلقا خاصة وأنه سهل الإعداد وغير مكلف.
- لذلك يمكن القيام بهذه الخطوات والحصول على دبس الرمان.
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