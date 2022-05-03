الرمان على النار فكرة رائعة ستقوم كل سيدة بعملها على الفور لن تتركها بعد اليوم

الرمان من أحد الفواكه المميزة التي تتعدد استخداماته فهو فاكهة شتوية يمكن إعداد عصير منعش منه كما يمكن استخدامه فى عمل الحلويات أو تزيينها كما يمكن إضافته إلى السلطة لإضافة قيمة غذائية أعلى إلى السلطة ويستخدم الرمان أيضا في أنواع أطعمة مختلفة مثل المربى ويمكن إعداد دبس الرمان الذي يضفي طعما مميزا للطعام باستخدام الرمان بسهولة وهذا ما ستقدمه فى مقالنا اليوم.

مكونات عمل دبس الرمان المميز فى المنزل

يمكن إعداد دبس الرمان بمكونات بسيطة ومن السهل توفرها في كل المنازل وهى:

الرمان مقدار عشر حبات رمان ناضجة.

السكر مقدار كوب واحد.

عصير الليمون مقدار نصف كوب.

زجاجة مصنوعة من الزجاج.

كيفية تحضير دبس الرمان بالمنزل بسهولة على النار

ببضع خطوات بسيطة يمكن إعداد دبس الرمان باستخدام النار بكل سهولة وبساطة: