7 نصايح هندية هتساعدك على تكثيف ولمعان شعرك

في عوامل كتير ممكن تأثر على صحة شعرنا وتمنع نموه ، وفي الحالة دي عشان نصلح المشكلة اول حاجة بنلجأ لها هي المنتجات الغالية ، ولكن المتخصصين الهنود بيقترحوا عليكي طرق بسيطة ولكن فعالة من غير ما تصرفي فلوس كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 نصايح هندية لشعر صحي ، هتساعدك على تقوية وتكثيف شعرك.

نصايح هندية لشعر صحي:

1- خلي اخر شطفه للشعر بماية باردة:

اثناء الاستحمام استخدمية الماية السخنة لانها بتدوب الدهون اللي بتضر بشرتك وشعرك ، ولكن في نفس الوقت الماية الباردة افضل بكتير للشعر من الماية السخنة ، لان شطف الشعر بالماية السخنة بيجرد الشعر من الدهون المغذية المفيدة.

عشان كده المتخصصين الهنود قالوا ان الماية الدافية مفيدة بس في مرحلة غسل الشعر بالشامبو ، ولكن الماية الباردة هي مرحلة الترطيب ، لان الماية الباردة بتحبس الرطوبة جوه الشعر.

2- دلكي فروة راسك لمدة 4 دقايق كل يوم:

المتخصصين الهنود بينصحوا بتدليك الراس بالزيت الدافي لتعزيز قوة ونمو الشعر ، واضافوا كمان ان 4 دقايق من تدليك فروة الراس يوميا لمدة 24 اسبوع بانتظام اظهرت نتيجة ايجابية.

3- استخدمي الزيت المناسب لفروة راسك:

الجفاف وقشرة الراس دول يعتبروا مشكلتين مختلفين وكمان كل فروة راس بتحتاج لعلاج خاص بيها ويناسبها ، عشان كده لو فروة راسك متهيجة ، الافضل تتجنبي المنتجات اللي ممكن تجففها اكتر ، وهنقولك اللي انتي محتاجاه لانواع المشاكل المختلفة.

– استخدمي زيت الصبار لفروة الراس الجافة والحكة.

– لفروة الراس الدهنية استخدمي زيت الليمون والنيم.

– لفروة الراس المتهيجة ، استخدمي زيت الورد وخشب الصندل ممزوجين في ماسك طين خفيف.

– لتبريد فروة الراس ، استخدمي الحنة الممزوجة بالزيوت الغنية بالمغذيات.

4- استخدمي اضافات الازهار الممزوجة بالماية الباردة:

احنا قولنا بالفعل في اول نقطة ان استخدام الماية الباردة لشطف شعرك افضل بكتير من الماية الدافية ، ولكن الهنود بينصحوا كمان باضافة مكونات زهرية لتهدئة فروة الراس المتهيجة ، وكمان بتسيب ريحة حلوة على الشعر.

– ممكن تستخدمي بتلات الورد.

– الياسمين.

– الكركدية.

ممكن كمان تصبغي الشعر باستخدام الازهار بنقعها في ماية سخنة ، وسيبيها لحد ما تبرد وبعدها اشطفي بيها الشعر.

5- اتجنبي تجفيف الشعر بالسيشوار بعد اي علاج:

المتخصصين الهنود بينصحوا بعدم تجفيف شعرك بالسيشوار بعد اي علاج لانه بيمنع الشعر انه يستفيد من المنتج او العلاج اقصى استفاده منه ، الافضل تسيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي.

ولنتيجة افضل كمان اغسلي شعرك قبل وضع اي ماسك عليه.

6- خدي 20 دقيقة راحة بعد تدليك فروة الراس:

الخبراء الهنود زي ما قولنا بينصحوا بتدليك فروة الراس بالزيت الدافي ، وكن كمان محتاجة انك تاخدي راحة بعد التدليك قبل ما تردخلي تغسلي شعرك ، والمتخصصين بينصحوا تاخدي حوالي 20 دقيقة راحة قبل الغسيل بالاضافة لوقت تدليك فروة الراس ، وممكن كمان تضيفي تدليك للرقبة والكتفين.

7- استخدمي الشاي الاخضر لشعرك:

الشاي الاخضر يعتبر مشروب قوي للتخلص من السموم من الجسم ولكن كمان ليه نفس التأثير على شعرك ، الباحثين اثبتوا انه بيحفز نمو الشعر ، ممكن تمزجي الشاي الاخضر المطحون مع ماية الورد وتستخدمي الخليط كأخر شطفة للشعر ، هيكون مفيد جدا لشعرك وكمان هيديه ريحة حلوة.

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