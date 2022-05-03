7 نصايح هندية هتساعدك على تكثيف ولمعان شعرك

في عوامل كتير ممكن تأثر على صحة شعرنا وتمنع نموه ، وفي الحالة دي عشان نصلح المشكلة اول حاجة بنلجأ لها هي المنتجات الغالية ، ولكن المتخصصين الهنود بيقترحوا عليكي طرق بسيطة ولكن فعالة من غير ما تصرفي فلوس كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 نصايح هندية لشعر صحي ، هتساعدك على تقوية وتكثيف شعرك.
نصايح هندية لشعر صحي:
1- خلي اخر شطفه للشعر بماية باردة:
اثناء الاستحمام استخدمية الماية السخنة لانها بتدوب الدهون اللي بتضر بشرتك وشعرك ، ولكن في نفس الوقت الماية الباردة افضل بكتير للشعر من الماية السخنة ، لان شطف الشعر بالماية السخنة بيجرد الشعر من الدهون المغذية المفيدة.
عشان كده المتخصصين الهنود قالوا ان الماية الدافية مفيدة بس في مرحلة غسل الشعر بالشامبو ، ولكن الماية الباردة هي مرحلة الترطيب ، لان الماية الباردة بتحبس الرطوبة جوه الشعر.
2- دلكي فروة راسك لمدة 4 دقايق كل يوم:
المتخصصين الهنود بينصحوا بتدليك الراس بالزيت الدافي لتعزيز قوة ونمو الشعر ، واضافوا كمان ان 4 دقايق من تدليك فروة الراس يوميا لمدة 24 اسبوع بانتظام اظهرت نتيجة ايجابية.
3- استخدمي الزيت المناسب لفروة راسك:
الجفاف وقشرة الراس دول يعتبروا مشكلتين مختلفين وكمان كل فروة راس بتحتاج لعلاج خاص بيها ويناسبها ، عشان كده لو فروة راسك متهيجة ، الافضل تتجنبي المنتجات اللي ممكن تجففها اكتر ، وهنقولك اللي انتي محتاجاه لانواع المشاكل المختلفة.
– استخدمي زيت الصبار لفروة الراس الجافة والحكة.
– لفروة الراس الدهنية استخدمي زيت الليمون والنيم.
– لفروة الراس المتهيجة ، استخدمي زيت الورد وخشب الصندل ممزوجين في ماسك طين خفيف.
– لتبريد فروة الراس ، استخدمي الحنة الممزوجة بالزيوت الغنية بالمغذيات.
4- استخدمي اضافات الازهار الممزوجة بالماية الباردة:
احنا قولنا بالفعل في اول نقطة ان استخدام الماية الباردة لشطف شعرك افضل بكتير من الماية الدافية ، ولكن الهنود بينصحوا كمان باضافة مكونات زهرية لتهدئة فروة الراس المتهيجة ، وكمان بتسيب ريحة حلوة على الشعر.
– ممكن تستخدمي بتلات الورد.
– الياسمين.
– الكركدية.
ممكن كمان تصبغي الشعر باستخدام الازهار بنقعها في ماية سخنة ، وسيبيها لحد ما تبرد وبعدها اشطفي بيها الشعر.
5- اتجنبي تجفيف الشعر بالسيشوار بعد اي علاج:
المتخصصين الهنود بينصحوا بعدم تجفيف شعرك بالسيشوار بعد اي علاج لانه بيمنع الشعر انه يستفيد من المنتج او العلاج اقصى استفاده منه ، الافضل تسيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي.
ولنتيجة افضل كمان اغسلي شعرك قبل وضع اي ماسك عليه.
6- خدي 20 دقيقة راحة بعد تدليك فروة الراس:
الخبراء الهنود زي ما قولنا بينصحوا بتدليك فروة الراس بالزيت الدافي ، وكن كمان محتاجة انك تاخدي راحة بعد التدليك قبل ما تردخلي تغسلي شعرك ، والمتخصصين بينصحوا تاخدي حوالي 20 دقيقة راحة قبل الغسيل بالاضافة لوقت تدليك فروة الراس ، وممكن كمان تضيفي تدليك للرقبة والكتفين.
7- استخدمي الشاي الاخضر لشعرك:
الشاي الاخضر يعتبر مشروب قوي للتخلص من السموم من الجسم ولكن كمان ليه نفس التأثير على شعرك ، الباحثين اثبتوا انه بيحفز نمو الشعر ، ممكن تمزجي الشاي الاخضر المطحون مع ماية الورد وتستخدمي الخليط كأخر شطفة للشعر ، هيكون مفيد جدا لشعرك وكمان هيديه ريحة حلوة.
وصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف
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