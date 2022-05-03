بدون ليزر.. طريقة تبيض الأسنان في البيت والتخلص من الجير والأصفرار نهائياً

الأسنان البيضاء هي سر الجاذبية والثقة بالنفس، لذلك يتمنى الجميع للحصول عليها وخاصة أصحاب الأسنان الصفراء، الذين يعتقدون أن الأسنان البيضاء لا يمكن الحصول عليها إلا بالطريقة التي يعتمدها جميع المشاهير وهي تبييض الأسنان في عيادات الأسنان، وذلك بمقابل مادي كبير جدا لا يمتلكه أغلب الناس، لكن يمكن التحسين من لون الأسنان الصفراء وتبييضها بالاعتماد على مواد بسيطة جدا وغير مكلفة أبدا، لكن للحصول على نتيجة مرضية يجب المداومة على تطبيق أحد هذه الطرق لمدة لا تقل عن شهر أو شهرين حسب درجة اصفرار الأسنان.

طرق تبيض الأسنان في البيت

تبيض الأسنان بالكركم

يمكن استخدام بودرة الكركم العضوي لتبييض الأسنان، وذلك بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيها والتي تساعد على التبييض، لذلك نقوم بتبليل الفرشاة بالقليل من الماء ثم نغمسها في الكركم، نفرك الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقة، وبعد ذلك نغسل الأسنان بالماء ثم نقوم بغسلها مرة أخرى بالماء والمعجون، يظهر تأثير الكركم من أول استخدام وللحصول على نتيجة مرضية نكرر استخدام الكركم ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.

2. تبيض الأسنان بقشور الموز

قشرة الموز الداخلية تحتوي على مواد فعالة جدا في تبييض الأسنان مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم، لذلك نقوم بفرك الأسنان بهذه القشرة لمدة دقيقتين، ثم نترك آثار القشرة على الأسنان لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك نفرك الأسنان بالفرشاة المبللة بالماء لمدة دقيقة، وبعدها نغسل الأسنان مرة أخرى بالفرشاة والمعجون، يمكن اعتماد هذه الطريقة بشكل يومي أو خمس مرات على الأقل في الأسبوع الواحد، كما يمكن استخدام قشور البرنقال والليمون بنفس الطريقة، لأنها تعطي نفس المفعول.

3. تبيض الأسنان بصودا الخبز

يمكن عمل عجينة بسيطة من صودا الخبز وعصير الليمون لاستخدامها في تبييض الأسنان، حيث ينم إضافة عصير الليمون إلى ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع التقليب حتى تتكون عجينة كريمية، نفرك الأسنان بهذه العجينة لمدة دقيقة أو نصف دقيقة على حسب حساسية الأسنان، نترك العجينة على الأسنان لمدة ثلاثين ثانية ثم نغسلها بالماء والمعجون، ثم نكرر هذه الطريقة مرتين فقط في الأسبوع،