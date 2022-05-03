أرخص من الليزر.. بملعقة نشا إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر الزائد بالنشا، يساعد ازالة الشعر بالنشا التقليل من نمو الشعر وجعل بشرة الجسم ناعمة الملمس، حيث تخشى الفتيات استخدام كريمات المزيلات الصناعية، التي تسبب التهاب البشرة ونمو الشعر بكثافة، لذلك استخدام المزيلات الطبيعية تساعد على إزالة الشعر بدون آلام، كما تقلل من نموه، والنشا من المكونات التي تساهم في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد، وجعل بشرة الجسم ناصعة البياض وخالية من أي أماكن داكنة، لذلك ينصح باستخدام النشا في إزالة شعر الجسم والوجه، وإليكم التفاصيل الكاملة عن الوصفة خلال السطور التالية.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

إزالة الشعر من أكثر المشاكل التى تواجهها الفتيات، حيث تحتاج إلى وقت كبير عند استخدام المزيلات التقليدية، كما تسبب تلك المزيلات إسمرار البشرة، وعدم التخلص من الشعر بالكامل، لذلك يبحث الفتيات عن وصفة النشا لإزالة الشعر بكل سهولة، والتخلص منه نهائيا، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

2 ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

بمجرد خلط مكونات الوصفة تصبح جاهزة للاستخدام، حيث إنها وصفة طبيعية مضمونة المفعول، وتساعد على التقليل من نمو الشعر وتفتيح البشرة، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إتباع الخطوات التى سوف نوضحها لكم.

نضع النشا وعصير الليمون وماء الورد في وعاء ونقلب جميع المكونات.

من خلال عصا خشبية أو من خلال اليد يتم فرد كميه من الخليط على مكان الشعر.

يتم ترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

تليها خطوة فرك الخليط وإزالته بعكس اتجاه الشعر.

تليها خطوة فرك الخليط وإزالته بعكس اتجاه الشعر. يفضل تكرار استخدام الوصفة حتى يتم التخلص من جميع شعر الجسم.

فوائد النشا للبشرة

تتعدد فوائد استخدامات النشا سواء للبشرة أو الشعر، فهو يدخل في تحضير مختلف الوصفات الطبيعية، بسبب مفعوله السحري على البشرة والشعر، كما يفيد الجسم بالفوائد التالية.