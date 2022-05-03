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طريقة عمل التوست الأبيض والأسمر، يعشق الكثير تناول التوست بكلا نوعيه الأبيض والأسمر ولذا يبحث الكثير عن كيفية تحضيره في المنزل وذلك لضمان جودته ونظافته كما أنه ليس برخيص ففي المنزل من خلال مكونات بسيطه يمكننا تحضير كمية كبيرة ومن خلال مقالنا سوف نوضح طريقة تحضير بكل سهولة. طريقة عمل التوست الأبيض والأسمر مكونات تحضير التوست الأسمر طريقة تحضير التوست الأسمر نضيف جميع المقادير معًا ونمزجهم، عدا الدقيق.

وضع خليط السائل على الدقيق ونقلبهم جيد، نضع العجينة على الرخامة، ونضع عليه رشه دقيق ونستمر في عجنها حتي تصبح عجينة بتتمط.

ندهنها بحبة زيت ونغطيها جيدًا وتركها لتتخمر.

ثم بعد التخمير نقوم بعمل العجينة رول، حيث يكون طولها نفس طول القالب الذي توضع بداخله، القالب يكون مدهون وعليه رشه دقيق.

نضع القالب داخل صينية بها ما.

ندخل الصينية الفرن بحيث في الأول درجة حرارته 200 درجة، ثم بعد عشر دقائق نهدي الفرن لدرجة حرارة 180درجة.

بعد ما يستوي نقوم بوضعه على شبكة مثل لوح الثلاجة بحيث يكون أسفله هواء، ونغطيه بفوطة.

نقوم بتقطيعه بسكينة لقطع ونضعهم داخل كيس، ونحتفظ بهم داخل الثلاجة. طريقة عمل التوست الأبيض استخدام خمسمائة وعشرين جرام من الدقيق المنخول.

استخدام من الماء الدافئ 1,5 كوب.

تحضير من اللبن الجاف 2 ملعقة كبيرة.

استخدام من الزبدة ملعقتين كبيرتين.

كمية من الخميرة الفورية تقريبًا عشرة جرام.

تحضير من البيكنج بودر عشرة جرام.

تحضير من السكر خمسة جرام.

استخدام بعض الملح. طريقة تحضير عمل التوست الأبيض ضعي جميع المكونات معًا في وعاء فارغ نمزجهم جيدًا، عدا الماء والزبدة.

نضع الماء والزبدة معًا، ثم نضعهم بالتدريج على الخليط بالوفاء.

نستمر في عجنها لفترة تتراوح من خمس لعشر دقائق، ثم نقوم بوضعها في إناء ونغطيها جيد حتي تتخمر.

عجنها مرة أخرى على سطح مسوي، ثم فردها على شكل أسطوانات.

ندهن القالب ونضع بداخله العجين المفرود، ندخله داخل الفرن لمدة من ثلاثين لأربعين دقيقة.

درجة حرارة الفرن تكون 180درجة.

بعد خروجه من الفرن نضعه على شبكة، ثم نغطيه بفوطة حتى يحتفظ بالهواء داخلة، ثم نقطعه ومقدمه. عمر شويل - جدة انسوا أي طريقة عمليها قبل كده.. طريقة عمل التوست الأبيض والأسمر هش وطري زي القطن احلي من الجاهز روعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انسوا أي طريقة عمليها قبل كده.. طريقة عمل التوست الأبيض والأسمر هش وطري زي القطن احلي من الجاهز روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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