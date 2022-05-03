نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض الفوري.. معجزة كريم الفازلين والقرنفل سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك بدون تجاعيد أو هالات سوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد الفازلين والقرنفل للبشرة عديدة، حيث يساهمان في ترطيب البشرة وتوحيد اللون والقضاء على أي بثور سوداء أو أماكن داكنة، وجعل البشرة ناعمة ومشرقة كالشمس، لذلك للحصول على نتائج سريعة المفعول لتبييض البشرة عند الرغبة في حضور المناسبات ينصح باستخدام وصفة الفازلين والقرنفل، حيث يساهم الفازلين في التخلص من تجاعيد البشرة وتفتيحها، كما يرطب البشرة ويجعل ملمسها ناعم وخاصة للبشرة الجافة، أما القرنفل فهو يحتوي على فيتامينات تساعد على تفتيح بشرة الجسم والاماكن الحساسة، ولمعرفة مكونات الوصفة وطريقة الاستخدام تابعوا هذا المقال.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

تترك الكريمات الصناعية آثار سلبية على البشرة عند استخدامها، كما قد تسبب التهابات بعض أنواع البشرات، لذلك تفضل الفتيات استخدام وصفات تبييض طبيعية، ومن بينها وصفة الفازلين والقرنفل، فهما يساهمان على جعل بشرة الجسم والوجه مشرقة وناصعة البياض، لذلك نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

مكونات عمل الوصفة

نشا ملعقة كبيرة.

ملعقة فازلين كبيرة.

1 ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من مطحون القرنفل.

ملعقتين من ماء الورد كبيرتين.

طريقة التحضير والاستخدام

تعتبر وصفة الفازلين والقرنفل من الوصفات السهلة المنزلية، والتى يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة، كما أن نتائجها تكون مضمونة، وتساعد على نضارة البشرة وإعادة حيويتها، ولتحضير واستخدام الوصفة تابعوا السطور القادمة.

أولاً نقوم بخلط جميع المكونات في وعاء.

نضع الكريم على المكان المراد تفتيحه.

يترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة.

يتم بعدها غسل البشرة بالماء الدافئ.

وصفة الليمون والسكر لتبيض البشرة

الليمون من الأحماض التي تساهم في تفتيح البشرة، والقضاء على الجلد الميت، والسكر يساعد في إزالة البثور السوداء ويجعل البشرة ناعمة الملمس، كما أن مكونات الوصفة متواجدة في المنزل وبسيطة وغير مكلفة، حيث يتم تحضير المكونات التالية، واتباع

طريقة التحضير والاستخدام