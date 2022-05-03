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كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة والتي ترتبط بأكلات شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك وكفتة الأرز من الأكلات التي يحبها الجميع لطعمها المميز، وهي ذات قيمة غذائية عالية لإحتوائها على البروتين والحديد الذي في اللحم واليوم سوف نقدم طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة وستحصلين على كفتة متماسكة ولذيذة. طريقة عمل كفتة الأرز المقرمشة المكونات كيلو لحم أحمر من الفخذ.

كيلو إلا ربع أرز مصري مغسول.

بصلة متوسطة.

حزمة كزبرة خضراء.

حزمة من الشبت.

6 فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الكسبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير كفتة الأرز المقرمشة أولا نقوم بنقع الأرز في الماء لمدة ساعة، ثم نقوم بتصفية الأرز جيدا وتنشيفه. بعد تجفيف الأرز تماما يتم طحنة بواسطة المطحنة أو الكبة طحنا ناعما ونقوم بنخله. في وعاء كبير نضع الأرز المطحون ونضع اللحمة والبهارات والكزبرة الخضراء والشبت والثوم والبصل. ثم نقوم بفرم كل المكونات بواسطة مفرمة اللحمة ثلاث مرات فرم ناعم لكي نحصل على قوام مظبوط. ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع، ويتم قلي الكفتة في زيت عميق ساخن حتى يكون لونها ذهبيا. طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة المكونات ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

بصلة مفرومة.

5 فصوص ثوم مفروم.

كوب ونصف من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب شوربة أوماء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة في إناء نضع السمنة ونضيف إليها البصلة المقرومة والثوم المفروم ونقوم بتقليبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم وملعقة من السكر، ثم نضيف ملعقة من صلصة الطماطم. ثم نضيف الملح والكمون والكسبرة الجافة والفلفل الأسود ونتركها لتغلي قليلا، ثم نضيف إليها كوب من شوربة اللحم ونتركها تغلي جيدا. بعد ذلك يتم إضافة كفتة الأرز المقلية ونتركها حوالي خمس دقائق في الصلصة ثم نقوم برفعها من النار. يتم تقديم كفتة الأرز مع أرز أبيض أو أرز بالشعرية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الأرز بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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