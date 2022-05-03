الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك هيصبح ناعم جدا مثل الحرير

فرد الشعر الخشن بالنشا هو أحد الوصفات الطبيعية المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على شعر ناعم وجميل، حيث أن الشعر الخشن ليس من سمات جمال الأنثى، فهو يعطي مظهر غير لطيف للأنثى، فأي فتاة تحلم بشعر صحي وقوي وناعم وجميل ومفرود، حيث أن هذه الصفات من أفضل الصفات التي يجب أن تتوافر في شعر كل أنثى، ولهذا تسعى جاهدة من أجل الحصول على هذه الصفات، وعلى رأس تلك الصفات هي تنعيم الشعر، ويعتبر النشا اختيار جيد في فرد الشعر الخشن وتنعيمه والقضاء على تموجاته وتجاعيده.

فرد الشعر الخشن بالنشا

يمكن فرد الشعر الخشن بالنشا من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

مكونات عمل الوصفة

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق متوسطة من الخميرة.

4 ملاعق متوسطة الزبادي.

2 ملعقة عسل نحل طبيعي.

2 موزة بدون قشر.

4 ملاعق من هلام الصبار الأخضر الطبيعي.

6 ملاعق زيت سمسم.

2 ملعقة من زبدة الشيا بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق عميق نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا بالشوكة.

ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط في كل جزء التساوي.

ثم نقوم بلف الشعر بكيس نايلون.

نترك الخيط على الشعر لمدة 5 ساعات متواصلة.

ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع، لتحسين ملمس الشعر مع المداومة على الخليط.

فوائد النشا لفرد الشعر الخشن

حيث يتميز النشا بالكثير من المميزات عند استخدامه لفرد الشعر الخشن والمجعد، حيث أنه يتميز بما يلي: