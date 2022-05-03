نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مشروب طبيعي منزلي لتنظيف القولون وإزالة الفضلات بكوب واحد فقط لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروبات تنظيف القولون، يعتبر القولون من الأعضاء المهمة في جهاز الجسم الهضمي ولهذا فعند تعرضه لأي خلل أو مشكلة ما يتسبب في حدوث بعض الأعراض المزعجة والغير مستحبة مثل: الإمساك، انتفاخ البطن، كثرة الغازات، تقلصات وآلام في البطن، ولهذا يجب الاهتمام بتنظيفه بشكل دوري بتناول مشروبات طبيعية.

مشروب التفاح والليمون لتنظيف القولون

يحتوي التفاح والليمون على معدل متوسط من المغذيات الحيوية الهامة لتنشيط الجهاز الهضمي وأهمها: فيتامين ج، فيتامين أ، مضادات أكسدة، ألياف، ولهذا يستخدمان في تحضير مشروب صحي لتنظيف القولون كما يلي:

المكونات:

مقدار نصف كوب عصير تفاح.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

ملعقة عصير زنجبيل صغيرة.

مقدار نصف كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير:

أول خطوة نخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً.

ثم نضيف للخليط ماء دافئ ونقلبهم معاً.

ينصح بتناول هذا الخليط مرة واحدة كل يوم للمساعدة في تنظيف القولون وتنشيط عملية الهضم.

خل التفاح لتنظيف القولون

يساعد خل التفاح في طرد السموم من الجسم مع الحفاظ على البكتيريا الغير ضارة، ويفضل تناوله بجانب العسل لتنظيف القولون وتحسين كفاءته، ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

مقدار كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير:

نخلط المكونات مع بعضها جيداً لتتجانس، ثم نضيف كوب الماء الدافئ للخليط ونخلط مرة ثانية.

يفضل تناول مقدار كوب من الخليط مرة واحدة كل يوم للتخلص من السموم وحماية الجسم من أمراض كثيرة مثل: السكر.

لهذا المشروب دور كبير في تنقية الجسم وتخلصه من السموم، وينصح بتناول كميات كبيرة من الماء في اليوم حتى لا يتعرض القولون للجفاف.

ملح البحر لتنظيف القولون

لملح البحر دور كبير في تنظيف القولون والأمعاء، ولهذا مكن استخدامه في تنظيف القولون كما يلي:

المكونات:

ملعقة ملح البحر صغيرة.

مقدار نصف لتر ماء.

طريقة التحضير: