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الخبز أو العيش من أساسيات الطعام التي لا غنى عنها، ففي كل وجبة يكون موجود على مائدة الطعام، وهناك أنواع كثيرة ومختلفة منه تختلف في طرق تحضيرها، ومن أشهر وأسهل تلك الأنواع هو عيش الطاسة الذي لا يتطلب وقت طويل للتحضير. عيش الطاسة السريع المكونات: مقدار كيلو دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

عدد ٤ ملاعق زيت كبيرة.

ملعقة سكر.

ملعقتان كبيرتان لبن بودر.

رشه ملح. طريقة التحضير: نبدأ بخلط الدقيق، اللبن، الملح، السكر، الخميرة مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الماء للمكونات السابقة ونقلب بالتدريج حتى تصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

ثم نشكل العجينة لكور صغيرة ونفردها على سطح مرشوش بالردة أو بالدقيق.

نفرد قماشة على صينية أو رخامة ونرص عليها قطع العجين ونغطيهم بقماشة أخرى.

ثم نترك العجينة لتختمر مرة ثانية لمدة ٤٠ دقيقة.

نسخن مقلاة على النار المتوسطة وندهنها بطبقة زيت خفيفة ونفرد عليها العجين بعدما تسخن.

بعد ٣ ثواني نقلب الخبز على وجهه الثاني ليأخذ لون ذهبي من الجانبين، يترك ليبرد ثم يقدم. خبز الطاسة دون فرن المكونات: عدد ٣ أكواب دقيق.

كوب حليب دافئ.

ربع كوب ماء دافئ.

عدد ٤ ملاعق زيت كبيرة.

ملعقتان كبيرتان حليب بودر.

ملعقة سميد كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

ملعقة ملح صغيرة. طريقة التحضير: نضع كل من: ماء، سكر، خميرة، ونقلبهم جيداً مع بعضهم، ثم نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى تختمر.

في وعاء نضع الدقيق مع السميد مع الحليب البودر والملح والزيت ونقلب جيداً.

نضيف خليط العجينة ونعجن باليد ثم نضيف الحليب بشكل تدريجي ونعجن جيداً لتتكون عجينة طرية.

نغطي الوعاء بقماشة نظيفة ونضعه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة، ثم نشكل العجينة على هيئة أقراص دائرية.

ثم نرص الخبز في صينية ونغطيه بفوطة لمدة تلت ساعة.

نضع طاسة على نار متوسطة مدهونة بالزيت ونضع عليها العجين حتى ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي ثم نقلب على الوجه الآخر. عمر شويل - جدة طريقة عمل عيش الطاسة السريع بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني

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