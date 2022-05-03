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طريقة عمل باتيه بالجبنه، الباتية أحد أنواع المخبوزات التي تتكون من عجينة خاصة عبارة عن طبقات رقيقة فوق بعضها وعند خبزها تنتفخ مثل الأوراق فوق بعضها، وفي الحقيقة أن هذا النوع من المخبوزات ليس عربي ولكنه فرنسي، ويمكن حشوه بحشوات كثيرة: الجبنة، المربى، الشوكولاتة، العسل. الباتية بالجبنة المكونات: كوبان دقيق منخول.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

مقدار نصف كوب زيت.

رشه ملح.

رشه سكر.

كوب إلا ربع حليب مخفف بماء.

قطعة جبنة بيضاء مهروسة بزعتر للحشو.

بيضة مخفوقة.

قطعة جبنة شيدر مبشورة. خطوات التحضير: نبدأ بإذابة الخميرة في ماء دافئ ونضيف له السكر.

ثم نضع الدقيق وفي منتصفه نضع خليط الخميرة والزيت، الماء، الحليب، الملح، السكر ونخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نقطع العجينة لكرات صغيرة ونفردها على هيئة دوائر ونمسح وجه العجينة بعد فردها بالبيض باستخدام فرشاة سيليكون.

ثم نضع الحشو بأي نوع جبنة ونلف العجينة لتأخذ شكل الباتية.

نضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت وندهن وجه العجين بالبيض والسمسم، ونترك العجين في الفرن حتى يتحمر وجهها. طريقة عمل الباتيه بالجبنة سالي فؤاد المقادير: عدد 4 أكواب دقيق.

كوب إلا ربع ماء دافيء.

كوب إلا ربع حليب دافيء.

ربع كوب زبدة مذابة.

بيضتان.

ثلث كوب سكر.

ملعقة خميرة فورية.

رشه ملح.

جبنة للحشو.

جبنة رومي مبشورة لوجه العجين. طريقة التحضير: أول خطوة نقوم بخلط بعض المكونات مع بعضها كما يلي: ماء دافيء، حليب دافيء، خميرة، سكر، ونضيف بعد ذلك البيضة.

بعد ذلك نضيف الدقيق بصورة تدريجية للخليط السابق.

ثم نعجن الخليط السابق حتى تتجانس المكونات، ونضعها في مكان دافيء لمدة 30 دقيقة حتى يختمر العجين ويتضاعف حجمه.

بعد مرور النصف ساعة نضيف الزبدة ونعجن الخليط مرة ثانية ونتركه لمدة نصف ساعة أخرى ليختمر العجين مرة أخرى.

ثم نفرد العجينة لتأخذ شكل المستطيل وندهن وجهها بالزبدة بفرشاة الفرد، ونطبقها ونفردها مرة ثانية ثم ندهنها.

في النهاية نلف عجينة الباتية ونطبقها ثم نفردها مرة ثالثة ونقطع العجينة لشرائح بشكل مستطيل. عمر شويل - جدة طريقة عمل الباتيه بالجبنه بعجينة قطنية وهشه وبطريقة ناجحة ومميزة - ثقفني

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