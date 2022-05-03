النشا والخل كنز عظيم: لتبييض البشرة في ثواني تزيل سواد 20 سنة وتحدي2022

نقدم لكم اليوم النشا والخل كنز عظيم , لتبييض البشرة من اول استخدام فوري, يعمل علي تبيض البشرة بشكل خرافي, ويساعد في الحصول علي بشرة مثالية بفضل الله في اقل وقت ممكن دون أي مواد ضارة بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بها في جميع المراحل العمرية للحصول علي بشرة خالية من أي عيوب دون استخدام أي مواد ضارة بالبشرة, وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة أعداد النشا والخل كنز عظيم لتفتيح البشرة من مكونات رهيبة للغاية في تفتيح وتبييض البشرة بالكل سهولة دون أي أضرار جانبية بفضل الله2022.

مكونات تحضير النشا والخل كنز عظيم لتفتيح البشرة في اقل وقت ممكن للحصول علي نتائج خرافية

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها للحصول علي افضل نتائج في اسرع وقت ممكن وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

معلقة من الخل.

ثلاث معالق من الحليب البردة.

معلقة كبيرة من الدقيق.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن ابسط طريقة لتحضير الكنز المبهر في تفتيح البشرة بكل سهولة في المنزل دون اي مواد ضارة للبشرة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة الخل والنشا والحليب البودرة والدقيق ونخلط المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس. ثم نقوم بوضع ماء الورد بتدريج مع التقليب المستمر علي نار هادية حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب الرغبة ونخلطهم ايضا ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم الآن اسهل طريقة لاستخدام الكنز الرباني علي البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضارة للحصول علي بشرة مثالية وخالية من اي عيوب وهي كالتالي:-