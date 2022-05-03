ببيضة واحدة تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ ستندهشي من النتيجة

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عمر شويل - جدة ببيضة واحدة تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة، الشعر الطويل هو حلم كل فتاة فتحلم كل فتاة بالسعر الطويل الكثيف الذي يظهر جمالها لأن الشعر هو تاج المرأة، فيبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم في تطويل الشعر بشكل سريع دون حدوث أي أضرار بالشعر، لأن كثر استخدام مستحضرات التجميل يعمل على تساقط الشعر وهيشان الشعر مما يسبب لهم الضيق.

ببيضة واحدة تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

بيضة واحدة.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء مناسب واخفقي البيضة، ثم قومي بإضافة زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت السمسم، قومي بخلط المكونات جيداً حتي تتجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس من الجذور وحتي الأطراف، ثم قومي بارتداء غطاء الشعر واتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو الطبي، عليك الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة سريعة.

ببيضة واحدة تطويل الشعر وتكثيفه

المكونات

بيضة واحدة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

حبة من الموز.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتدليكة برفق ثم قومي بوضع منشفة مبللة بالماء، عليك ترك الخليط من ساعتين إلي 8 ساعات ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو، وعليك تكرار هذه الوصفة مرتين في الشعر حتي تحصلين على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

بيضة واحدة.

4 ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب.

بعض القطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

عليك خفق البيضة ثم أضافة باقي المكونات، عليك توزيع الخليط على فروة الرأس وتدليكة جيداً ويترك الخليط لمدة 30 دقيقة، عليك غسل شعرك جيداً بالماء وشامبو طبي مناسب لنوعية شعرك، فيساعد هذا الخليط على فرد الشعر وتطويلة ومنع تساقطة فهو غني بمواد طبيعية فعالة تعمل على نمو بصيلات الشعر فيجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج من تطويل الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات بشكل سريع.