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إلتهاب الحلق من الأعراض الشائعة جدا التي يواجها الكثير من الناس، وقد تكون إشارة أو توابع لنزلات البر و الإنفلونزا أو بداية عدوي فيروسية للجهاز التنفسي، ومن الجدير بالذكر أن العيادات و المستشفيات علي مستوي العالم تستقبل ألاف الحلات اليومية التي تعاني الأعراض المختلفة لالتهاب الحلق، وهذا ما وضحته الإحصائيات الأمريكية بشأن هذا الأمر. الطرق الطبيعية في علاج إلتهاب الحلق العسل النحل و الليمون من الطرق المتعارف عليها التي تؤخذ في علاج الحلق، و التي بدورها تعمل علي إنعاش الحلق و ترطيبه حيث يحفز إفراز اللعاب، كما تساعد علي القضاء علي بكتيريا الحلق الضارة، وهذا لما يملكه العسل من خصائص مطهرة مضادة للبكتيريا و الفيروسات، و الليمون أيضا الغني بفيتامين سي و الذي يعزز من مناعة الجسد وله خصائص للقضاء معالجة للبرد و الإنفلونزا. الماء و الملح والغرغرة بهم معا عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح علي كوب من الماء الدافئ، و تكرار الغرغرة لثلاث مرات يوميا قدر الإمكان، حيث يعمل الماء و الملح معا علي تطهير وقتا البكتيريا و فيروسات الحلق. شرب السوائل و الشاي يعتر من الحلول المثالية في علاجات الحلق حتي لو كان الماء الدافئ فقط، حيث أمن اللجوء إلي شرب السوائل يعمل علي جعل الغشاء المخاطي بحالة رطبة بصورة دائمة، مما يساعد علي صرف المخاط و البكتيريا و التخلص منها،كما أن شرب الشاي أيضا الغني بمضادات الأكسدة التي بدورها تحارب العدوي وترفع من مناعة الجسم كله. أخذ القسط الكافي من الراحة من أهم العوامل التي تساعد علي علاج إلتهاب الحلق، فإعطاء الجسم الوقت الكافي للراحة و الاسترخاء يعمل علي تعزيز المناعة وخفض معدل الإصابة بالفيروسات ويقلل من خطر تطور إلتهاب الحلق ونلات البر المختلفة عامة. أهم الأعراض التي تشير إلي إلتهاب الحلق الشعور بآلام في الرأس.

إرتفاع في درجة الحرارة.

بروز وانتفاخ في اللوزتين و احمرارها من الداخل.

يصاحب التهاب الحلق ألام عند البلع.

ألام في الغدد الليمفاوية.

إحساس بالتقيؤ وخاصة عند الأطفال. عمر شويل - جدة الطرق الطبيعية الأكثر فعالة في علاج التهاب الحلق - ثقفني

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