ماسكات العيد لتفتيح البشرة في البيت بمكونات طبيعية لنضارة ملهاش حدود

ماسكات العيد ، ما تحتاجينه للظهور بنضرة نضارة ومتألقة وبشكل طبيعي متوفر لدينا، لأننا سنقدم لك أسرار الجمال، لتظهري ببشرة ساحرة بدون شوائب أو عيوب، لذا استجمعي كل تركيزك سيدتي، وتابعي معنا ذلك المقال، وتأكدي أنكِ لن تحتاجي مرة أخرى للبحث عن أفضل ماسك العيد، أو أفضل ماسك منزلي للوجه يجعل بشرتك بيضاء ونضرة وناعمة، لأننا سنقدم لكِ مجموعات ماسكات سهلة وسريعة للوجه ستجعلها الأساسية لكِ، فتابعونا الآن.

ماسكات العيد

نعلم جيدًا أن كل امرأة تهتم كثيرًا ببشرتها، وتحرص على أن تظهر في تلك المناسبة بوجه متألق، وبدون شوائب، لذا سنحرص في خلال مقالنا أن نقدم لكِ ماسكات سهلة وسريعة للوجه تعطي نضارة وجمال من الاستعمال الأول:-

الماسك الأول

نصف كوب من الشوفان، نصف كوب من الماء، نصف كوب من الحليب، ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي كل المكونات معًا في وعاء ثم ارفعيه على النار حتى يصبح مطهوًا وطريًا.

ارفعي الوعاء من النار واتركيه حتى يبرد ثم اخفقي حتى يصبح قوامه ناعمًا.

طبقي الخليط على وجهك بعد تنظيفه وتجفيفه جيدًا.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم افركيه عند إزالته.

الماسك الثاني

عصير ثمرة من الخيار + ملعقة صغيرة من القرفة + نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

اخفقي المكونات الثلاثة معًا جيدًا ثم طبقيها على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم جففيه جيدًا.

ماسك للوجه طبيعي يعطي نضارة

للحصول على نضارة طبيعية جميلة، وتحصلين على وجه صافي بدون شوائب طبقي هذا الماسك الآن:-

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز + عصير نصف ثمرة من الليمون + نصف ملعقة صغيرة من العسل.

اخفقي كل المكونات معًا جيدًا حتى تحصلين على قوام منتسب.

طبقي الخليط على وجهك وابتعدي تمامًا عن منطقة محيط العين.

اتركيه لمدة 15 دقيقة على وجهك ثم اشطفي بالماء الفاتر.

ماسك للوجه طبيعي للتبييض

يمكنك سيدتي تبييض وجهك باستخدام مواد طبيعية آمنة، وستحصلين منها على نتائج من الاستعمال الأول مثل:-