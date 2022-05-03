نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة أحلى وأسرع وجبة غداء بطعم شهي في المقال التالي

يعتبر البوريك من أشهر المعجنات التي تقدم في تركيا وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويعد وجبة غداء أو عشاء متكاملة لاحتوائها على النشويات والبروتين والخضروات، واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعمله في البيت بكل سهولة بمقادير مضبوطة سواء بحشوة اللحمة المفرومة أو الجبنة فتابعونا. طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة المكونات: نصف كيلو دقيق.

حليب دافئ أو ماء.

رشة ملح.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

2 ملعقة من السمسم.

3 ملاعق صغيرة حبة البركة. مكونات الحشوة: ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة ناعم.

فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

شرائح من الزيتون. طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع باقي المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة ثم تغطي واتركيها جانبا لكي ترتاح لمدة 30 دقيقة. الآن نقوم بتجهيز الحشوة نرفع مقلاة على النار بها كمية مناسبة من الزيت ونشوح البصل حتى تذبل ثم تضاف اللحمة المفرومة. عندما تقترب اللحمة من النضج ضعي فص الثوم مع الملح والفلفل الأسود ارفعيها من النار لكي تبرد ثم نفرد العجينة بالنشابة. ونضع بداخلها القليل من الحشوة مع الزيتون وتلف على شكل رول وبعد ذلك ترص في الصينية وندهن الوجه بالحليب مع رشة من السمسم وحبة البركة. ندخل البوريك في فرن ساخن حتى ينضج ويحمر ثم يقطع ويقدم مع كاتشاب ومايونيز وبطاطس محمرة ومخلل مشكل. طريقة عمل البوريك التركي بالجلاش المكونات: لفة جلاش.

4 بيضات.

كوب جبنة بيضاء.

نصف كوب زيت.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

2 ملعقة من السمسم.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نمزج الجبنة مع البيض ورشة من الملح والفلفل الأسود ثم يضاف الزيتون ويمكن وضع القليل من البقدونس ونقلب حتى تختلط المكونات. في بولة أخرى نخلط 2 بيضة من الزيت والحليب ونضيف رشة من الفلفل الأحمر مع الملح والفلفل الأسود ثم نجهز صينية مدهونة بالزيت. نضع طبقة من الجلاش على الرخامة وندهنها بالزيت ثم تلف على شكل رول ونضعها في الصينية وبعد انتهاء الكمية. نصب خليط الحليب والبيض على الوجه مع حبة البركة والسمسم ونضعها في الفرن حتى تنضج ويصبح لونها مناسب وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة أحلى وأسرع وجبة غداء بطعم شهي - ثقفني

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