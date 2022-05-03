ضعيه على شعرك الخشن بالليل وفي الصباح سيصبح كالحرير من اول استعمال

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الشعر المجعد والخشن يكون سبب إزعاج الكثير من الفتيات وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى فرد الشعر وتنعيمه بالمواد كيميائية أو بالمكواة والاستشوار وهذه الطريقة تضر بصحة بصيلات الشعر وتجعلها تالفة، واليوم نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تقوم بفرد وتنعيم الشعر بكل سهولة وبمكونات أمنة من بيتك. وصفة لتنعيم الشعرالخشن كالحرير من اول استعمال المكونات: 2 ملعقة من الشوفان.

2 ملعقة من الأرز.

كوب ماء.

ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضيف بداخله الشوفان مع الأرز والماء ونرفعه على النار لمدة 10 دقائق مع التقليب من وقت لأخر. نصفي الخليط ونأخذ الجل في طبق صغير ونضع الزبادي وزيت الزيتون ونقلب حتى يصبح القوام كريمي ثم نمشط الشعر. ونأخذ الخليط ونضعه على خصلة خصلة بداية من الجذور وحتى أطراف الشعر وبعد الانتهاء يغطي بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعة. يغسل الشعر بالماء والشامبو ثم يلف على شكل طاقية أو نقوم بعمل كحكة في مقدمة الرأس ويلف بطرحة حرير وفي الصباح سيصبح شعرك كالحرير. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولن تحتاجي إلى استخدام مكواة أو استشوار لأنها تقوم بفرد وتنعيم الشعر وتغذية وبالتالي يصبح طويل مع مرور الوقت. خلطة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد المكونات: موزة ناضجة.

ربع كوب من العسل.

ملعقة صغيرة خل تفاح.

نصف كوب دبس رمان.

فنجان من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس الموزة بالشوكة ونضيف العسل ودبس الرمان مع باقي المكونات ونقلب ثم يوزع الخليط على الشعر مع التدليك. يغطي الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء وشامبو طبي مخفف هذه الخلطة تجعل الشعر ناعم ومفرود بكل سهولة. تكرر هذه الخلطة مرتين في الشهر لأنها تغذي بصيلات الشعر وتفرد التجاعيد والكسرات التي توجد به وتقوم أيضا بترطيبه. تنعيم الشعر الخشن وتطويله المكونات: 2 بيضة.

نصف كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز.

ملعقة كبيرة زيت سمسم. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق البيض مع الزبادي وزيت السمسم واللوز حتى يصبح الخليط متجانس بعد ذلك يوزع على الشعر بالطول ومن الأفضل أن نفرد خصلات الشعر أثناء وضعه. اتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء وسوف تلاحظي نعومة ولمعان لا مثيل لها تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على شعر ناعم. عمر شويل - جدة ضعيه على شعرك الخشن بالليل وفي الصباح سيصبح كالحرير من اول استعمال - ثقفني

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