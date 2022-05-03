تمتعي بأسنان بيضاء كالثلج لأجمل وأروع إطلالة لك بطريقة قشر الموز والفحم وأفضل من المستحضرات

الأسنان البيضاء والجميلة هي مصدر الثقة لكل الفتيات والسيدات والشباب كما تعتبر مصدر الجمال لهم ، ويشعر الجميع بالشعور بالخجل عندما يضحكون وذلك نتيجة للطبقة المتراكمة باللون الأصفر على الأسنان مما تجعلها تظهر بشكل غير مقبول وتسبب رائحة كريهة، وذلك بالرغم من استخدامهم للكثير من المنظفات مثل المعجون وغيره من المستحضرات الطبية، وهناك البعض من الفتيات اللاتي يلجأن إلى مراكز المستحضرات الطبية التي تعمل علي تبيض الأسنان بالطبع ولكنها مكلفة للغاية كما أنها مؤلمه جدا وبها نسبة من الخطورة، والآن سيدتي تحلمين بأن تصبح أسنانك بيضاء مثل اللؤلؤ، كما تحلمين أن تصبح خالية نهائيا من الطبقات المتراكمة باللون الأصفر المزعجة، كما تحلمين بزوال الرائحة الكريهة للفم، كل ذلك تحصلين عليه في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة مادية وبأقل جهد وذلك باستخدام الوصفة الطبيعية المذهلة لتبييض الاسنان، وذلك عن طريق استخدام المكونين الأساسين هما الفحم والماء وأيضا عن طريق وصفة قشر الموز والذي يحتوي علي عنصرين أساسيين هما البوتاسيوم، والمغنيسيوم والذي يحتاج لهم الأسنان كعناصر مفيدة لها، كما أنها من الوصفات الاقتصادية وغير المكلفة بالمرة وذات نتيجة جيدة وفاعلة جداً، والتي تمتصها الأسنان فتستفيد منها وتساعد علي أن تعطينا أسنان بيضاء كالثلج.

طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها

المكونات

ملعقة كبيرة من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة التحضير

نحضر طبق زجاجي صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفحم ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الماء.

نخلط المكونين جيدا بفرشاة أسنان للحصول على قوام مناسب.

نضع هذا المخلوط على الأسنان مع تحريكه بالفرشاة حركات دائرية لمدة دقيقتين.

بعد عملية التحريك بشكل دائري قومي بغسل الأسنان جيدا حتى تتأكدي من زوال الفحم تماما من الفم.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وفي النهاية سوف تحصلين على نتائج جبارة ومذهلة وسوف تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام.

طريقة تبيض الأسنان بقشر الموز

للحصول علي أسنان بيضاء كالثلج نقوم بإحضار موز طازج ثم نقوم بتقشيره وفور تقشيره نقوم بوضع الجهة الداخلية لقشرة الموز علي الأسنان وفرك الأسنان بها جيدا، مع وجوب ترك الفم مفتوح مع تباعد الشفتين لعدم ملامسة الأسنان وبعد فرك قشر الموز جيدا علي الأسنان .

وللاستفادة من قشر الموز نتركه علي الأسنان لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك نغسل الأسنان جيدا للحصول علي أسنان أكثر بياض وكالثلج.