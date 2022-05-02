طريقة كحك العيد الناعم وسر قوامه بمقادير وخطوات سهلة لازم تجربيه

طريقة كحك العيد الناعم ، أكثر الوصفات التي تبحث عنها ستات البيوت، وتحرص على أن تحصل على الطريقة الأصلية التي تساعدها في إعدادها كما هي بالخطوات الأساسية، هي طريقة عمل كحك العيد الناعم، والتي تساعدها في إدخال مشاعر الفرح والسعادة على قلوب أفراد أسرتها الكبار قبل الصغار، لذا قررنا أن نقدم لكِ سيدتي مرجعًا مليء وصفات تحضير كعك العيد مختلفة تختارين منها ما تريدين تحضيره، وثقي أنكِ ستحصلين على كعم ناعم برائحة مميزة وبلون ذهبي رائع، تابعي معنا هذا المقال وتأكدي أنكِ لن تبحثين مرة أخرى عن وصفة لعمل الكعك.

طريقة كحك العيد الناعم

المكونات

400 جرام من الدقيق.

250 جرام من السمن البلدي.

80 جرام من النشا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

معيار ملعقة صغيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

اخلطي كلًا من الدقيق + النشا + رشة الملح في وعاء ثم فرقيه على شكل دائري وضعي بالمنتصف السمسم والرائحة.

ارفعي السمن على النار حتى تمام الغليان ثم اسكبيها على الدقيق.

اخفقي السكر + الخميرة في الماء واتركيه جانبًا ثم اسكبيه على الدقيق وامزجي بيديك.

استمري في الخفق مع سكب الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة جاهزة للتشكيل.

شكلي الكعك حسب رغبتك ثم ضعيها في الصينية وتركه لمدة نصف ساعة قبل إدخاله الفرن ثم ادخليه الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح باللون الذهبي.

الطريقة الثانية: طريقة عمل كحك العيد الناعم فاطمة أبو حاتي

المكونات

كيلو من الدقيق.

650 جرام ونصف كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

معيار ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الماء الدافئ.

مكونات الحشو

ملبن.

عجوة.

زبدة.

سمسم.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به الدقيق + الملح + الحليب البودرة + السمسم + رائحة الكعك + البيكنج بودر، وامزجي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم ضعي الماء + السكر + الخميرة الفورية وامزجي المكونات معًا جيدًا واتركيها جانبًا لاختبارها.

ضعي السمن على الدقيق وغلفيه جيدًا ثم أضيفي الخميرة واستمري في العجن.

ومن ثم ضعي الحليب على العجين بالتدريج حتى تحصلين على القوام الناعم، ثم غطي الوعاء جيدًا بمنشفة قطنية حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

أثناء تخميرها ضعي ملعقة كبيرة من الزبدة على العجوة و حضريها وأيًضًا الملبن بنفس الطريقة.

شكلها على شكل الكعك الذي ستحضرينه ثم ضعيه في الصينية.

ادخليه الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح باللون الذهبي وناضج تمامًا.

الطريقة الثالثة: طريقة عمل كحك العيد الناعم سالي فؤاد

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمسم.

ملعقة من روح الكحك.

كوب من السمنة.

عدد كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية.

معيار ملعقة من السكر.

للحشو: ملبن، عجوة، مكسرات، عجمية جاهزة.

طريقة التحضير