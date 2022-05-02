نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيبوبة الجماعية في أول أيام عيد الفطر المبارك أسبابها وطرق مقاومتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغيبوبة الجماعية أو النوم الذي يتملك المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك والذي اجتاح التحدث عنه مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات مرحة سواء بالصور المضحكة أو بالتعليقات حول تلك الظاهرة، والتي تحدث عنها وأوضحها استشاري طب الأسرة الدكتور عواد الذايدي بالتفصيل وقد ذكر أن أبرز أسباب ظاهرة النوم في أول أيام عيد الفطر بعد أداء صلاة العيد هي سهر معظم المواطنين حتى صباح أول أيام العيد لأداء الصلاة في المساجد والساحات وبعدها يتم تناول طعام وجبة الغذاء فمن المستحيل مواصلة اليوم دون الشعور بالنعاس الشديد والتوجه للنوم فهي غيبوبة طبيعية نتاج ما سبق ذكره.

بالفيديو أسباب الغيبوبة الجماعية أول أيام عيد الفطر

كما ذكرنا فقد تصدر ترند الغيبوبة الجماعية منذ صباح أول أيام العيد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمقاطع فديوهات مضحكة ومتنوعة والحيرة حول النوم أو مواصلة السهر للمساء أو النوم بعد صلاة العصر وعدم إمكانية مقاومة النوم مهما حاول الشخص بكل جهده، لذا فقد أوضح أيضًا استشاري طب الأسرة الدكتور عواد الذايدي أنه لو نام الإنسان بعد الظهيرة الساعة الواحدة ظهرًا من الصعب أن يستيقظ إلا بعد الواحدة ليلًا بعد مواصلة أكثر من 24 ساعة من الاستيقاظ.

فيديو | استشاري طب الأسرة د. عواد الذايدي: #الغيبوبة_الجماعية في أول أيام #عيد_الفطر لا مفر منها وهذا هو الحل#غيبوبة_العيد#الراصد pic.twitter.com/LLagQtpTus — الراصد (@alraasd) فيديو | استشاري طب الأسرة د. عواد الذايدي: #الغيبوبة_الجماعية في أول أيام #عيد_الفطر لا مفر منها وهذا هو الحل#غيبوبة_العيد#الراصد pic.twitter.com/LLagQtpTus — الراصد (@alraasd) May 2, 2022

الإفاقة الصحيحة وطريقة مقاومة حالة الغيبوبة الجماعية للدكتور عواد الذايدي

كذلك أضاف الدكتور عواد الذايدي استشاري طب الأسرة أن طريقة العودة للنوم بشكل طبيعي بعد المرور بحالة الغيبوبة الجماعية، هو النوم من بعد صلاة المغرب وفي اليوم التالي سينام حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشر وبتلك الطريقة يتم ضبط النوم.

كيفية السيطرة على اضطرابات النوم خلال أيام العيد

في الختام أوضح أيضًا استشاري الأمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس عن طريقة تجنب اضطرابات النوم خلال أيام عيد الفطر من خلال عدة طرق يوصى باتباعها كالتالي:

فيديو | استشاري الأمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس يوضح كيفية تجنب اضطرابات النوم خلال أيام العيد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/q0K5QrhIqI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | استشاري الأمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس يوضح كيفية تجنب اضطرابات النوم خلال أيام العيد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/q0K5QrhIqI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022