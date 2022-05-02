نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم طبيعي مضاد للتجاعيد لكل سيدة تبحث عن الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم طبيعي مضاد للتجاعيد ولتجنب رؤية حدوث تجاعيد تستقر قبل الأوان على الوجه، عليك أن تقدم لبشرتك العناية المناسبة، وبدلاً من تدمير نفسك بالكريم المضاد للتجاعيد بجميع أنواعه، يمكنك تطوير كريم يمنع للتجاعيد ويتم صنعه في المنزل وفعال وطبيعي، مع الزيوت، سيسمح لك كريم النهار هذا بمحاربة الشيخوخة واستعادة نعومتها، وبشكل عام النساء اللواتي يقتربن من الثلاثينيات من عمرهن يبدأن في استخدام منتج مضاد للتجاعيد خوفا من ظهور آثار شيخوخة الجلد بسرعة خاصة حول العينين، ومع ذلك يجب توخي الحذر مع المنتجات المستخدمة لا يمكننا إخبارك بما يكفي أنه من الأفضل اختيار المنتجات الطبيعية! لهذا السبب بالتحديد نقدم لكم اليوم وصفة لمستحضرات التجميل العضوية المصنوعة من الزيوت الأساسية.

طريقة عمل كريم طبيعي مضاد للتجاعيد

ميزة هذه العلاجات أنها تستهدف مناطق معينة من الوجه تتأثر بالتجاعيد،

المقادير:

25 جرام شوفان مطحون

عصير ليمون 3 ملاعق كبيرة

زبادي طبيعي

طريقة التحضير اخلطي 25 جرام شوفان مطحون مع عصير نصف ليمونة و 3 ملاعق كبيرة زبادي طبيعي، المثالي هو تكوين كريم متجانس للغاية، ضعي القناع على الوجه بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر ولكن بدون صابون، يجب أن يتم العلاج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. تذكر عدم وضع القناع أبدًا أثناء النهار: قد يتسبب الليمون في إتلاف الجلد وله تأثير معاكس. مباشرة بعد شطف وجهك ، ضعي المرطب المفضل لديك.

كريم الكركم والحلبة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يحتوي هذا النوع من الكريم على مكونات تكون بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم المطحون.

2 ملاعق كبيرة زيت بذور الكتان.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من بذور الحلبة المطحونة

ثلاثة ملاعق كبيرة من جل الصبار.

طريقة تحضير كريمة الحلبة والكركم من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

ضعي وعاءً على الموقد، ثم أضيفي ملعقة من مسحوق الكركم، وبعد ذلك قومي رباضافة ملعقة من مسحوق الحلبة، ونقوم باضافة نصف كوب من الماء ، وامزجي جميع المكونات جيدًا.

صفي المزيج ، ثم أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الحساء في وعاء نظيف ، أضيفي جل الصبار وزيت بذر الكتان ، واخلطي جميع المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

نضع الكريم في الثلاجة ونضعه كل يوم حتى نحصل على بشرة جميلة ومشرقة وبيضاء وجذابة ، بالإضافة إلى ألعاب جميلة منفوخة.