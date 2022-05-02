وصفة منزلية مذهلة لتبييض وتفتيح الوجه والجسم من آثار شمس الصيف الحارقة

البشرة البيضاء حلم كل فتاة والكثير منهم يسعوا للوصول لهذا الحلم؛ فالكثير من يتعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية كل هذا يعرض البشرة للاسمرار، فقد يلجأ بعض الفتيات لكريمات التفتيح التي مع الاستمرار قد تسبب بعض الأضرار الكثيرة، والبعض الآخر من الفتيات تتجه للوصفات الطبيعية؛ حيث أنها آمنة على البشرة حتى مع الاستمرار، لذلك نعرض لكم وصفة طبيعية التي تعمل على تبييض البشرة والجسم، وإليكم هذه الوصفات من خلال مقالنا هذا.

تبييض الوجه والجسم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة طبيعية لتبييض وتفتيح البشرة، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

الحليب: حيث أن الحليب يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد اللون؛ فذلك يكون من خلال قطنة مبللة، ويتم مسحها على الوجه وتركها على الوجه لمدة ربع ساعة، ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ماء الورد: بعد استخدام الخطوة السابقة يمكنك وضع ماء الورد على الوجه؛ فهو يعمل أيضا على تفتيح البشرة وتنعيمها، ويمكنها تطبيقها كل يوم قبل النوم وعند الاستيقاظ.

نشا الذرة: يعمل النشا على شد البشرة وتفتيحها، ويعمل على تقليل علامات التقدم في العمر والخطوط الرفيعة حول الفم والعينين.

تفتيح لون البشرة

هذه الوصفة يتم تحضيرها من خلال التي يتم إحضار وعاء صغير، ونضع به كلا من 2 ملعقة من النشا، وذلك مع وضع ثلاث ملاعق من اللبن مع ملعقة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون عند استخدام الوصفة للبشرة الحساسة أو الدهنية فيستبعد الليمون من الوصفة، ويتم تقليب الوصفة جيدا حتى تتجانس المكونات ثم يتم تطبيقها على البشرة، ونتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم غسلها بالماء الفاتر، مع العلم لا يمكنك تحضير الوصفة مسبقا، أو يحتفظ بها في الثلاجة لابد من استخدمها فور التحضير مباشرا.