معجزة ربانية كريم زيت الزيتون والنشا السحري لتطويل وتنعيم الشعر المجعد والخشن

كريم زيت الزيتون والنشا أروع الكريمات الطبيعية، التي تمنح الشعر النعومة واللمعان وتجعله انسيابي وناعم طول الوقت، وهو رائع في إزالة القشرة التي تسبب حكة الرأس المزعجة، كما يعمل على إزالة البكتيريا والفطريات التي تسبب رائحة الشعر الكريهة، ويجعل الشعر ناعم وطويل ويحافظ على نعومته، ويساعد على تدفق الدم لفروة الرأس وتجعله ينمو بشكل أفضل، ويساعد على تقوية بصيلات الشعر التالفة مما يجعل الشعر أكثر قوة وحيوية، وطريقة تحضير الكريم في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع الكثير من السيدات القيام بصنعه في البيت بدل من شرائه من الخارج، كما يوجد للكريمات أنواع متعددة مثل كريم الخميرة والحلبة لتطويل الشعر، وكريم العسل والنشا لفرد الشعر، وكريم النشا والبقدونس الرهيب لتنعيم وتطويل الشعر في أسرع وقت، وكل هذه الكريمات طبيعية وأمنة تماماً على الشعر ولا تسبب ضرر للشعر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم زيت الزيتون والنشا السحري في تطويل وتنعيم الشعر المجعد والخشن في أقل من ساعتين بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم زيت الزيتون والنشا السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

2 كوب من الماء.

كيس من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زيت الزيتون والنشا السحري في تطويل وتنعيم الشعر المجعد والخشن بكل سهولة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.

نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقوم بالتقليب حتى يصبح ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بخلط الزبادي، والخميرة مع بعض حتى يتجانس الخليط جيدًا.

نضيف خليط الزبادي على الخليط السابق، ثم نقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

طريقة استخدام كريم زيت الزيتون والنشا على الشعر

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة استخدام كريم زيت الزيتون والنشا الرائع في تطويل الشعر وتنعيمه وهى كما يلي:-