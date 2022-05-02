نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعيدي جمالك في 10 دقائق مع ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وتنظيف الجلد من الشوائب في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد قشور الليمون والنشا لتبييض البشرة، تحاول الفتيات دائما في الظهور بإطلالات مميزة وجذابة، لذلك تهتم جميع الفتيات ببشرتها للتخلص من أي تجاعيد أو أماكن داكنة أو بثور سوداء، وفي بعض الأحيان يستخدم البعض مستحضرات التجميل لإخفاء هذه التجاعيد والهالات السوداء، ولكن تضر البشرة مع كثرة الاستخدام، لذلك يبحثن عن الوصفات الطبيعية المضمونة، ومنها ماسك الليمون والنشا، حيث يساهم الليمون في علاج تجاعيد البشرة ويجدد الخلايا ويعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، كما يقلل من إفراز الدهون التى تسبب ظهور حب الشباب، أما النشا فهو يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

مقادير ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة

تستخدم ربات البيوت عصير الليمون في التخلص من الزفارة وتنظيف اللحوم وقتل أي بكتيريا متراكمة عليها، لذلك استخدام الليمون على البشرة مكون سحري ويساهم في التخلص من خلايا الجلد الميت، كما أن النشا يساعد على تنعيم البشرة وتفتيحها، وإليكم المقادير التى سوف نحتاجها لتحضير الوصفة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون كبيرة.

ماء ورد.

خطوات تحضير ماسك النشا والليمون

عند الرغبة في حضور مناسبة سريعة، ونحتاج إلى التخلص من مشاكل البشرة، فينصح باستخدام ماسك النشا والليمون سريع المفعول والمضمون، والذى لا يسبب أي أضرار صحية على البشرة، ونحضر الماسك من خلال إتباع الخطوات التالية.

نقوم بتحضير وعاء مناسب وخلط جميع المكونات السابقة. نضع كمية من الماسك على البشرة مع التدليك بشكل دائري. بعدها يترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة. يتم غسل الوجه بالماء ثم يجفف ويرطب بماء الورد.

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فوائد قشور الليمون والنشا للبشرة

تتنوع فوائد النشا والليمون لبشرة الوجه، حيث يساهمان بشكل كبير في علاج مشاكل بشرة الوجه المختلفة، والتى سوف نلقي الضوء عليها في السطور القادمة.