طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية الاصلية مثل المطاعم

عجينة البيتزا، البيتزا من ألذ الأكلات الإيطالية التي يعشقها الجميع، ويمكن إعدادها بطرق وحشوات مختلفة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكي أفضل طريقة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل بمقادير وأسرار المطاعم الإيطالية.

في البداية قومي باختبار الخميرة الفورية، فضعي ملعقة ونصف صغيرة خميرة، ثم ضع ملعقة ونصف صغيرة سكر في نصف كوب من المياه، بعد ذلك اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تختبري الخميرة قبل استخدامها.

ثم ابدئي في نخل الدقيق وتخلصي من كافة الزوائد الموجودة به نهائياً.

ضعي الدقيق في وعاء عميق أو في العجان الكهربائي، ثم ضعي ملعقة ونصف صغيرة من البيكينج باودر، وربع ملعقة صغيرة من الملح و3 ملاعق كبيرة من اللبن الباودر، اخلطي المكونات جيداً.

ثم ابدئي في إضافة المكونات الباقية، فضعي 3 ملاعق كبيرة من الزبادي، 3 ملاعق كبيرة من المايونيز، ثم قومي بإضافة كوب الخميرة بعد التأكد منها.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا بأي طريقة أن كانت، حتى تتأكدي تمامًا من أنها أصبحت ممتزجة، ومكنك إضافة مياه دافئة بالتدريج، حتى تحصلي على عجينة ملساء وناعمة دون تلزيق.

قومي بوضع العجين في وعاء نظيف، وقومي بتغطيتها جيدًا وحفظها في مكان مظلم ودافئ لمدة لا تقل عن ساعة حتى تختمر.

ستلاحظى تضاعف حجم عجينة البيتزا بشكل كبير.

يمكنك البدء في تجهيز حشوات البيتزا على حسب رغبتك في ذلك الحين.

قومي بتقطيع العجين إلى أربعة أجزاء متساوية الحجم، ثم قومي بفرد كل قطعة على شكل دائري وبسمك رفيع، ثم ضعيها في صينية البيتزا بعد رش الصينية بالدقيق.

قومي بغرز العجين بالشوكة، ثم قومي بإضافة صوص البيتزا وضعي عليها الحشو المناسب.

ادخليها الفرن على درجة حرارة 200 م، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبيا.