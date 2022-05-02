نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لـ تحضير كيكة الاوريو السريعة الباردة بأبسط المكونات والطعم ولا أحلى من كدا في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الاوريو تبحث عنها جميع الأمهات، حيث يعشق الأطفال بسكويت الاوريو المحشو بالشكولاته والكريمة من القالب، وكذلك الشوكولاته يفضل الجميع تناولها، وعند مناقشة أفراد الأسرة عن أفضل الحلويات التى يعشقون تناولها، تكون الإجابة كيكة الاوريو الممزوجة بالكريمة، حيث تتكون هذه الكيكة من بسكويت الاوريو وطبقة من الكريمة والشوكولاته، لذا تكون لذيذة في الطعم، حيث أن مكونات الكيك بسيطة وغير مكلفة، كما إنها سريعة التحضير، لذلك سوف نوضح طريقة عمل كيكة الاوريو السريعة في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود.
مقادير عمل كيكة الاوريو السريعة
كيكة الاوريو من أشهي الكيكات اللذيذة سريعة التحضير ومميزة في المذاق، وخاصة أنها يتم تحضيرها من بسكويت الاوريو بالشوكولاته، كما يمكن تقديمها في المناسبات أو حفلات العيد ميلاد، حيث سوف تنال إعجاب جميع الأشخاص، ونحتاج إلى المقادير التالية لتحضير كيكة الاوريو.
- 20 قطعة من بسكويت الاوريو.
- ملعقة من الزبدة كبيرة.
- حليب.
- وللكريمه كيس من الكريم شانتيه وحليب بارد.
- وللطبقة الثانية من الكيك نحتاج كريم كراميل وثلاث أكواب من الحليب السائل وعلبة قشطة.
خطوات تحضير كيكة الاوريو الباردة
تحضير كيكة الاوريو لا تحتاج إلى فرن، فهي يتم تحضيرها على البارد وتكون لذيذة في المذاق، وبمجرد عمل طبقة البسكويت والكريمة تصبح الكيكة جاهزة، وإليكم تفاصيل تحضير الكيكة بكل سهولة وخلال دقائق.
- أولاً نقوم بطحن 16 قطعة من بسكويت الاوريو ونتركه على جنب.
- بعدها يتم إضافة الزبدة والحليب بالتدريج حتى يصبح الخليط مرمل.
- نحضر صينية قابله للفتح ونضع فيها بسكويت الاوريو المطحون ونضغط على البسكويت.
- ندخل البسكويت الثلاجة.
- لعمل الطبقة الثانية من الكيك نقلب الكريم كراميل والحليب في إناء ونضعهم على النار ثم نضيف لهم القشطة ونقلب حتى الغليان.
- نضيف كمية من بسكويت الاوريو المطحون إلى الخليط السابق ونضعه على طبقة البسكويت.
- ندخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين لتماسك الطبقتين.
- نحضر طبقة الكريم شانتيه من خلال خفق الحليب مع كيس الكريم شانتيه.
- نضع الكريم شانتيه على طبقة الكريم كراميل ثم نضيف طبقة أخرى من بسكويت الاوريو المطحون.
- يتم إدخال الكيك في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات لتماسك جميع الطبقات.
- نخرج الصينية من الثلاجة ويتم تزيين الوجه بصوص الشكولاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لـ تحضير كيكة الاوريو السريعة الباردة بأبسط المكونات والطعم ولا أحلى من كدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.