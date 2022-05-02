أسرع طريقة لـ تحضير كيكة الاوريو السريعة الباردة بأبسط المكونات والطعم ولا أحلى من كدا

طريقة عمل كيكة الاوريو تبحث عنها جميع الأمهات، حيث يعشق الأطفال بسكويت الاوريو المحشو بالشكولاته والكريمة من القالب، وكذلك الشوكولاته يفضل الجميع تناولها، وعند مناقشة أفراد الأسرة عن أفضل الحلويات التى يعشقون تناولها، تكون الإجابة كيكة الاوريو الممزوجة بالكريمة، حيث تتكون هذه الكيكة من بسكويت الاوريو وطبقة من الكريمة والشوكولاته، لذا تكون لذيذة في الطعم، حيث أن مكونات الكيك بسيطة وغير مكلفة، كما إنها سريعة التحضير، لذلك سوف نوضح طريقة عمل كيكة الاوريو السريعة في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود.

مقادير عمل كيكة الاوريو السريعة

كيكة الاوريو من أشهي الكيكات اللذيذة سريعة التحضير ومميزة في المذاق، وخاصة أنها يتم تحضيرها من بسكويت الاوريو بالشوكولاته، كما يمكن تقديمها في المناسبات أو حفلات العيد ميلاد، حيث سوف تنال إعجاب جميع الأشخاص، ونحتاج إلى المقادير التالية لتحضير كيكة الاوريو.

20 قطعة من بسكويت الاوريو.

ملعقة من الزبدة كبيرة.

حليب.

وللكريمه كيس من الكريم شانتيه وحليب بارد.

وللطبقة الثانية من الكيك نحتاج كريم كراميل وثلاث أكواب من الحليب السائل وعلبة قشطة.

خطوات تحضير كيكة الاوريو الباردة

تحضير كيكة الاوريو لا تحتاج إلى فرن، فهي يتم تحضيرها على البارد وتكون لذيذة في المذاق، وبمجرد عمل طبقة البسكويت والكريمة تصبح الكيكة جاهزة، وإليكم تفاصيل تحضير الكيكة بكل سهولة وخلال دقائق.