نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة مذهلة لتبييض الأماكن الغامقة في الجسم بمكونات من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تبييض الأماكن الغامقة في الجسم بواسطة المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل دون حاجة إلى استعمال أي مواد صناعية ضارة، حيث أن الغمقان الذي يصيب بعض الأماكن في الجسم يسبب القلق والحرج بالنسبة لكل السيدات التي تتعرض له، من أكثر الأماكن المعرضة للغمقان منطقة الركبة ومنطقة الكوع، ومنطقة أسفل الذراعين بالإضافة إلى المناطق الحساسة، حيث يسمى الغمقان الذي يصيب البشرة باسم “فرط التصبغ” وهو الذي يسبب الغمقان في هذه الأماكن أو في الجسم كله، قد يكون سبب غمقان تلك الأماكن بسبب مشكلة صحية أو سببها العلاج باستخدام أدوية تعمل على تغير لون البشرة.

تبييض الأماكن الغامقة بمكونات من المنزل

لقد زاد وعي السيدات وأصبحت تدرك مخاطر استخدام المواد المبيضة الصناعية مما دفعهم لاستخدام أفضل المكونات الطبيعية القادرة على تبييض الأماكن الغامقة، حيث تعتبر هذه المكونات آمنة جدًا على الجسم.

بالإضافة إلى أنها تساعد في علاج كل الأمراض التي تصيب الجلد وتسبب الألم والحكة وتهيج الجلد هذه المكونات هي:

جل الصبار (الألوفيرا)

يعتبر جل الصبار مبيض طبيعي للبشرة يساعد على إزالة البقع ويطور من حالة الجلد بشكل عام، لذلك يفضل استخدامه عن طريق دهن الأماكن الغامقة بجل الصبار على أن يظل على البشرة لمدة من 10: 20 دقيقة، بعدها يتم تنظيف هذه الأماكن بالماء، يفضل استخدام جل الصبار بانتظام للوصول لأفضل درجة تبييض لهذه الأماكن في أسرع وقت.

عصير الليمون

لا يقتصر وظيفة عصير الليمون على تبييض الأماكن الغامقة فقط بل أنه يستخدم كمقشر طبيعي للبشرة حيث يستبدل الجلد الميت بجلد حي أكثر نضارة، لتبييض الأماكن الغامقة يجب دعك هذه الأماكن بنصف ليمونة والانتظار لمدة ربع ساعة ثم غسل البشرة، كذلك يمكن خلط عصير الليمون مع ملعقة من عسل النحل وملعقة من الزبادي، ثم فرك الأماكن الغامقة بالخليط على أن يظل الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم ينظف بالماء.، يحذر من استخدام الليمون بشكل منفرد في حالة البشرة الحساسة وذلك لأنه يسبب جفافها، وفي حالة استخدامه بهذا الوضع يراعى دهن أي كريم مرطب.

نصائح من أجل حماية البشرة من الغمقان

هناك مجموعة من النصائح التي سوف تمنع تصبغ البشرة هذه النصائح هي: