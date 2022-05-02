وصفة بديل الكيراتين لفرد الشعر وتنعيم التجعيد والشعر الخشن الأفريقي

علاج مشاكل الشعر بواسطة الكيراتين من أكثر علاجات الشعر المنتشرة الآن حول العالم، وهذا يرجع إلى أن الكيراتين يعمل على تغذية الشعر من خلال فرده وتطويله، ولكن تكرار عمل الكيراتين يضر بالشعر ويعمل على تساقطه لاحتوائه على مواد كيميائية ضارة للشعر، وصفة بديل الكيراتين لفرد الشعر المستخلص من مكونات طبيعية متواجدة في المنزل أفضل بكثير وأن كان لا يعطي نتيجة من أول استخدام ويحتاج للوقت والصبر ولكنه آمن بشكل كبير ولا يعطي أي نتائج عكسية للشعر.

وصفة بديل الكيراتين لفرد الشعر

الأختلاف سيمة البشر منذ البداية ومنه اختلاف شعر السيدات من الطويل والقصير المجعد والناعم والمتساقط والخفيف وكل بنت لها شعر مختلف بخصائص مختلفة لذلك يصعب على السيدات الوصول إلى طريقة مناسبة للكيراتين الذي تستخدمه فهناك سيدات تلقي استحسان من مركبات الكيراتين والبعض قد أدى به إلى أضرار بالغة من تساقط وضعف بوصلة الشعر والحل الأمثل لكل هذا هو وصفة بديل الكيراتين لفرد الشعر من خلال مكونات طبيعية لن تحتاجي إلي كل تلك الحيرة والتردد.

بديل الكيراتين للشعر بالخميرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة.

ملعقتين كبيرة من النشأ.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من جوز الهند والياسمين.

التحضير

في وعاء متوسط نضيف البيضة ثم نخفقها جيداً بواسطة مضرب سلكي حتى يتكرمل.

نضيف اليها النشأ وخل التفاح ثم نقلب المكونات مع بعضها.

نضيف إلى المكونات جوز الهند والياسمين ونقلب حتى يصبح قوامها مثل الكريم.

طريقة استعمال وصفة الخميرة.

يتم غسل الشعر جيداً اولاً بالشامبو.

يتم فرق الشعر إلى نصفين ومنه إلى خصل صغيرة

يتم وضع كريم الوصفة على خصل الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نغطي الشعر بكيس لمدة ساعتين كاملتين.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم وتمشيطه.

تكرر الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل.

بديل الكيراتين للشعر بالبيض

2 بيضة.

2 من ثمرة الموز.

ملعقة صغيرة عصير بصل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

التحضير

اخفقي المكونات مع بعض جيدًا في الخلاط حتى يمتزجوا.

ضعي الخليط في إناء للاستخدام.

طريقة استعمال بديل الكيراتين بالبيض