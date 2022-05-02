مش هتشتري الاندومي تاني طريقة عمل الاندومي في البيت أحلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي الذي نشتريه من السوبر ماركت أو الذي نقوم بإعداده بأنفسنا في المنزل، دعونا لا نطيل عليكم الحديث و نتطرق إلى الموضوع مباشرة في السطور التالية.

مش هتشتري الاندومي تاني طريقة عمل الاندومي في البيت

المكونات والوقت

عدد واحد اندومي خضار أو دجاج أو لحم حسب النكهة المفضلة لديكم.

كوب ماء لكل عبوة وزنها 110 جرام.

الوقت المحدد للطهي هو خمس دقائق فقط لا غير.

طريقة الطهي

نقوم بوضع كوب من الماء على النار ثم نضع فيه الاندومي ونتركه يغلي لمدة دقيقتين، قبله رفعه من على النار نقوم بوضع البهارات التي تكون موجودة داخل العبوة ونقلب مرة واحدة ثم نطفئ النار، نضعه في طبق التقديم، يمكن تقديم طبق من السلطة أو رقائق الذرة مع وجبة الأندومي.

طريقة عمل الاندومي البيتي

المكونات

ربع كيلو مكرونة سباجيتي.

ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

ثوم مفروم حسب الرغبة.

طنجرة للطبخ فيها.

ماء، إن توفر شوربة لحم أو دجاج أفضل.

ملعقة من الزبدة أو زيت الزيتون.

مدة الطهي، 15 دقيقة.

طريقة الطهي

نقوم بوضع الطنجرة على النار ونضع ملعقة الزبدة حتى تسيح، نضع جميع البهارات التي ذكرناها في السابق، نقلب قليلا ثم نضع الماء أو الشوربة، نتركهم حتى الغليان، ثم ننزل بالمكرونة الاسباجتي، نتأكد أن الملح مضبوط، بعد أن تنضج نرفعها من على النار، نقدم معها طبق سلطة، أو قطعة دجاج بانيه.

هل الاندومي خطر على الصحة

الاندومي وغيره من الأطعمة المعلبة إن تم الإفراط في تناولها تشكل خطر على الصحة لما تحتويه من مواد حافظة، لذلك ينصح بتجنب تناولها بشكل يومي، وهذا بسبب الكيس الخاص بالنكهة الذي يكون متواجد داخل العبوة، فكذلك إن تم الإفراط في تناول أي طعام صحي وطبيعي يوميا يسبب مشاكل صحية، مثل الإفراط في تناول الحليب يزيد من الكالسيوم في الجسم مما يسبب ألم في العظام لذا الاعتدال في تناول الطعام يحافظ على صحتنا.