نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الوصفات الطبيعية لإطالة الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لاطالة الرموش حيث تبرز الرموش الطويلة والسميكة بشكل جميل العيون وتزين الوجه، مما يجعل المظهر عميقًا ومعبّرًا، إذا حرمتنا الطبيعة، فإننا يمكن اظهار مثل هذه الرموش بمساعدة الماسكارا أو الرموش الصناعية، كلاهما لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة الرموش حيث تصبح هشة ورقيقة وتبدأ في التساقط. لذلك ، فإن الرموش تحتاج إلى عناية مثلها مثل شعر الرأس، يتم تسهيل نمو وتقوية الرموش من خلال إطعامها بالزيوت النباتية والعصائر وغيرها من المنتجات المحايدة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، تعمل زيوت الخروع واللوز على تنشيط نمو الرموش، وتوقف تساقطها، وتحسن بنيتها.

وصفة الشاي الأخضر لاطالة الرموش

وصفة الشاي الأخضر من أهم الوصفات الطبيعية لاطالة الرموش حيث أنها تساعد على إطالة وتكثيف الرموش لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة القوية والطريقة هي: المكونات:

ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

ضعي أوراق الشاي الأخضر في كوب من الماء الدافئ. نقع أوراق الشاي في ماء دافئ لبضع دقائق. دع منقوع الشاي الأخضر يبرد. ضعي منقوع الشاي البارد على الرموش واتركيها طوال الليل. كرر هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم. ملحوظة: يمكن وضع باقي منقوع الشاي الأخضر في وعاء محكم ، وتخزينه في الثلاجة واستخدامه لمدة 3-4 أيام.

وصفة قشور الليمون لتطويل الرموش

يحتوي قشر الليمون على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد كوصفات طبيعية لاطالة الرموش وتحفيز نمو وتقوية الرموش، وذلك لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين ب وحمض الفوليك ومواد أخرى ، مما يجعله وصفة رائعة لوصلات الرموش. الطريقة هي: المكونات:

1 ملعقة كبيرة قشر ليمون مجفف.

كمية مناسبة من زيت الزيتون أو زيت الخروع.

وعاء.

فرشاة الماسكارا.

طريقة التحضير:

نضع قشور الليمون المجففة في الوعاء ونسكب الكمية المناسبة من الزيت لنقعها. تُغلق الحاوية وتُترك جانباً لبضعة أسابيع. اغمسي فرشاة الماسكارا في زيت قشر الليمون وضعيها على الرموش قبل الذهاب إلى الفراش. اتركي الزيت على الرموش طوال الليل. في صباح اليوم التالي ، اغسلي رموشك بالماء الدافئ.

وصفة زيت الزيتون

يدخل زيت الزيتون في العديد من الوصفات الجمالية لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة، ويستخدم وصفات طبيعية لاطالة الرموش مثل فيتامين هـ وحمض الأوليك ، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر ، لذلك يعتبر زيت الزيتون وصفة فعالة لإطالة الرموش وتثخينها. الطريقة هي:

المكونات:

فرشاة الماسكارا.

كمية كافية من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: سخني القليل من زيت الزيتون وانقعي فرشاة الماسكارا فيه. ضعي الزيت باستخدام عصا الماسكارا على الرموش قبل الذهاب إلى الفراش واتركيها طوال الليل. في صباح اليوم التالي ، اغسلي رموشك بالماء الفاتر. كرر الوصفة يوميًا لعدة أشهر.