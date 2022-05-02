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عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد تجعله حرير وداعاً للكيراتين، الشعر الخشن والمجعد يشكل مصدر إزعاج دائماً حيث يستغرق وقت كثير في تصفيفه، كما أنه يحتاج لعناية بصفة مستمرة للحصول علي المظهر المطلوب، ولكن أغلب النساء تفضل الحل الأسرع وهو القيام بعمل كيراتين أو بروتين للتخلص من مشاكل الشعر، وعلي الرغم من الحصول علي نتيجة مذهلة إلا أن آثارها الجانبية سيئة علي الشعر حيث تتسبب في تلف البصيلات وزيادة خشونتها، ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي أنسب حل للقضاء علي خشونة وتجعد الشعر، وتعد الزبدة البلدي معروفة بشكل طبيعي أنها تستخدم في وصفات طعام كثيرة ومختلفة وخاصةً الحلويات، ولكنها يمكن أن تدخل في بعض وصفات التجميل والعناية بالشعر والبشرة، لأن بها خصائص تعطي البشرة نعومة ولمعان بشكل كبير وتمنع هيشان الشعر ويمكن إضافة بعض الزيوت لها ليستفيد الشعر من خصائصهم.

وصفة فعالة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد مثل خيوط الحرير

إن مسألة تنعيم الشعر من الأمور الهامة لدي الفتيات والسيدات وذلك لأن الشعر هو عنوان جمالها.

ولكن يتعرض الشعر لعوامل تجعله يفقد النعومة واللمعان مثل كثرة استخدام المكواة أو الاستشوار.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة سحرية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد بنتيجة سريعة.

وصفة الزبدة وزيت الخروع للشعر

لهذه الوصفة دور في ترطيب الشعر بشكل كبير بجانب منحه الخصائص التي تعزز نمو الشعر وتزيد من كثافته،

وهذا لأن زيت الخروع يحتوي على عدة فيتامينات لها دور كبير في تكثيف الشعر، ويمكن تحضير الوصفة كما يلي:

مقدار نصف كوب من زيت الخروع.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من زيت اللوز.

طريقة التحضير

في البداية يتم تسخين الزبدة على نار هادئة حتى تذوب، ونضيف لها كل من زيت خروع وزيت لوز. بعد ذلك نخلط المكونات مع بعضها ونضعها في زجاجة لاستخدامها في عمل حمام زيت. يتم وضعه على الشعر ونتركه لمدة ساعة، وبعدها يغسل بماء دافئ.

وصفة الزبدة وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن



زيت الزيتون من أقوي الزيوت التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن والتخلص من تموجات الشعر لاحتوائه علي أحماض دهنية وفيتامينات هامة للشعر.

أربع ملاعق زبدة ذائبة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير