طريقة عمل حلوى البغاشة اللذيذة المقرمشة بمكونات متوفرة وبمذاق لذيذ للغاية

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حلوى البغاشة ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية، ويمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا والكراميل.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى البغاشة.
مكونات حلوى البغاشة
تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقتين كبار من النشا.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- مقدار كوبين من الدقيق.
- ذرة ملح.
- بيضتين.
- فانيليا.
- ملعقتين كبار سمن أو زبدة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ثلاث ملاعق طعام من الماء.
- شربات خفيف.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى البغاشة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كلا من البيضتين والفانيليا وملعقتي الزبدة أو السمن وملعقة الخل للدقيق المخلوط مع النشا.
- ثم نعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- وبعدما تتجانس جميع المكونات وتختلط جيدا مع بعضها البعض نقوم بإضافة الثلاث ملاعق من الماء.
- ثم نستمر في العجن حتي نحصل علي ملمس وقوام ناعم للعجينة.
- ثم نقوم بترك العجينة جانبا ونقوم بتغطيتها في إناء لمدة نصف ساعة حتي ترتاح جيدا.
- وبعدما تمر النصف ساعة نقوم بفرد العجينة بسمك أقل من نصف سم.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة بعد فردها إلي مربعات متساوية الحجم.
- ثم نقوم بعد ذلك بقليها في الزيت الغزير المسخن مسبقا.
- وبعدما تتم تسويتة البغاشة مباشرة نقوم بوضعها في الشربات الخفيف.
- ثم تكون البغاشة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو صوص القهوة.
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