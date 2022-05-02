طريقة عمل حلوى البغاشة اللذيذة المقرمشة بمكونات متوفرة وبمذاق لذيذ للغاية

حلوى البغاشة ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية، ويمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا والكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى البغاشة.

مكونات حلوى البغاشة

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقدار كوبين من الدقيق.

ذرة ملح.

بيضتين.

فانيليا.

ملعقتين كبار سمن أو زبدة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق طعام من الماء.

شربات خفيف.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى البغاشة وطريقة تحضيرها كالتالي: