نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى الوصفات الطبيعية لتبيض الوجه وتفتيح البشرة من الليمون في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى الوصفات الطبيعية لتبيض الوجه وتفتيح البشرة بالاعتماد علي الليمون، فنحن قلقون للغاية بشأن بشرتنا. نفضل أن تكون أقل بهتانًا وأكثر وضوحًا وإشراقًا والعديد من معايير الجمال الأخرى التي تجعلنا ننفق ثروات على مستحضرات التجميل. هذه المنتجات خطرة على الجلد والصحة!، يمكن أن تتسبب في حدوث حروق والتهابات في الجلد وحب الشباب واضطرابات تصبغ الجلد، بالإضافة إلى مشاكل الجلد، هناك علاجات صحية طبيعية وخالية من المخاطريمكنك تحسين بشرتك.

وصفة عصير ليمون طماطم

اعصري طماطم في الخلاط وأضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي الخليط على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15 دقيقة. تشتهر الطماطم بخصائصها التنغيمية والكشفية عن الإشراق الطبيعي للبشرة. غني بمضادات الأكسدة والحمض ، فهو يفتح المسام دون مهاجمة الجلد.

وصفة عصير ليمون وعسل

العسل له خصائص مغذية ومضادة للبكتيريا، إنه علاج جمال شائع جدًا وطبيعي تمامًا، بمزيج من 50٪ عسل و 50٪ عصير ليمون، عالجي بشرتك لمدة 15 دقيقة لتكشف عن إشراقها وتشد المسام وهناك أيضا وصفة عصير ليمون مع كركم وهي عبارة عن عجينة من ملعقة صغيرة من الكركم وعصير الليمون. ضعي المعجون كقناع لمدة 10 دقائق.

عصير ليمون مع اللبن

بملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من عصير الليمون وقليل من دقيق الحمص، حضري عجينة توضع على الوجه والرقبة. بعد 15 دقيقة ، اشطفه وكرر العملية مرة كل أسبوعين.

كريمة طازجة مع عصير ليمون

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى ما يعادل ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة ودلكي وجهك بهذا المزيج لمدة 2 إلى 5 دقائق قبل الشطف. مثل الزبادي ، يمكن للكريم الطازج أن يرطب البشرة ويمنع ظهور البثور واتساع المسام ، بالإضافة إلى الليمون الذي يساعد على إنعاش البشرة.

الوصفات التي نقدمها لك تساعد في تفتيح بشرة الوجه والجسم إلى حد ما وللاستمتاع بخصائص هذه الوصفات، يُنصح بتكرار العلاج عدة مرات وبشكل منتظم، مع عناية جيدة ببشرتك ووجهك دون لمس بثور حب الشباب. هونقطة أخرى مهمة للغاية للحد من عيوب البشرة ، اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو حليفك للحفاظ على البشرة شابة ومتألقة.