تمتعي ببشرة بيضاء كالحليب مع كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

كريم النشا وماء الورد ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة وتجعلها مثل بياض الثلج، وهو يتميز بقدرته الفعالة على اختراق المسام المغلقة التي تتراكم داخلها الدهون فتجعل مظهر الوجه مشوه، كما يعمل على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وجميل، ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتستطيع الكثير من السيدات والفتيات تحضيره في البيت بكل سهولة بدل من شراء المستحضرات التي تسبب غمقان واسمرار الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلبهم جيداً مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم النشا وماء الورد

سوف نتعرف على طريقة وضع الكريم على البشرة حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-