نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع سريع لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت وتقشيرها في دقائق لوجه نضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناع سريع لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت وتقشيرها في دقائق لوجه نضر، تفتيح البشرة وتبييضها هو أمر تسعي إليه الكثير من النساء وذلك لأن البشرة البيضاء تمنح الوجه نضارة وحيوية، ولكن نظراً للعوامل التي تتعرض لها البشرة مثل أشعة الشمس الضارة أو وضع مساحيق التجميل بشكل مستمر، مما يتسبب في حدوث مشاكل عديدة مثل الحبوب والبقع الداكنة، ولكي تتغلب عليها فإنها تقوم باستخدام منتجات تفتيح البشرة الكيميائية ولكنها تؤذي الجلد علي المدي البعيد، ولكن يمكن الاستغناء عنها والبدء في استخدام مواد من الطبيعة ويعد قناع التمر الهندي من المواد المفيدة للبشرة وهذا القناع يساعد في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت منها حتى تستعيد نضارتها مرة ثانية.

قناع سحري لتفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت في وقت سريع

تفتيح وتقشير البشرة هو أمر ضروري خاصةً للفتيات المقبلات علي الزواج حيث أنه يمنحك مظهر جذاب.

ولكن منتجات تفتيح البشرة المتوفرة بكثرة ليست الحل المناسب للتخلص من عيوب البشرة.

ولذلك سوف أقدم لكم قناع سحري لتفتيح البشرة وتقشير الخلايا الميتة بنتيجة سريعة المفعول.

قناع التمر هندي لتقشير البشرة

يتميز قناع التمر الهندي أفضل مقشر منزلي للبشرة والتي تغني عن استخدام المقشرات الصناعية الكيميائية، ويمكن تحضير هذا المقشر بالطريقة التالية:

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان زبدة حليب.

2 ملعقة كبيرة من التمر.

ملعقتان كبيرتان كريمة حليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة نقوم بوضع كل المكونات معاً ونخلطها جيداً لتتجانس. ثم نضع الخليط على البشرة ونفردها لتتكون طبقة رقيقة، مع مراعاة تدليك البشرة بالخليط بحركات دائرية لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. في النهاية نقوم بغسل البشرة بماء فاتر وتجفيفها برفق. يمكن تكرار استخدام هذا المقشر مرتين كل أسبوع حتى نحصل على بشرة نضرة، وعدم الإكثار في استخدامها حتى لا نؤذي البشرة.

قناع التمر هندي لتفتيح البشرة

يساعد القناع على تبييض البشرة للتمتع ببشرة نضرة من خلال استخدام قناع التمر الهندي، وهذا القناع يمكن استخدامه وتحضيره بأكثر من طريقة

الطريقة الأولى لقناع التمر الهندي لتفتيح البشرة