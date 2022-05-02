كعك بعجوة وسمسم بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

كعك بعجوة وسمسم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه منتشر بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، نظرا لاحتوائه على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة أيضاً، كما يحتوي على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، ويقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وتحرص ربات البيوت على تحضيره لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة قراقيش بالشمر واليانسون وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعك بعجوة وسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات كعك بعجوة وسمسم

يتكون كعك بعجوة وسمسم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

4 أكواب دقيق.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب و2 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

مقادير الحشوة

500 جم معجون تمر.

ملعقة صغيرة هيل مطحون ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

مقادير الوجه

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة خل.

رشة نسكافيه.

سمسم أبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كعك بعجوة وسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه معجون التمر والزبدة والهيل ونعجن جيدا.

ثم ندهن اليد بالزيت ونشكل عجينة التمر على طاولة إلى رولات طويلة.

ثم نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه المواد الجافة ونخلط جيدا.

بعد ذلك نضيف زيت الذرة والحليب الدافئ ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها ونغطيها بكيس بلاستيك، ثم نتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على شكل مستطيل ونقطع الأطراف الزائدة ونشكلها كرة.

ثم نضع عند طرف العجينة رول من التمر، ثم نلف العجينة رول مرتين، ثم نقطعها، وندهن الطرف طوليا بالحليب لكي نلصق رول العجين بالتمر.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقطع الرولات إلى أصابع صغيرة، ونضغط عليهم باليد قليلا.

ثم نرص الأصابع في صواني مدهونة بالزيت أو السمنة أو الزبدة ونباعد بينهم.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والخل والنسكافيه ونخلط جيدا.

ثم ندهن وجه الأصابع بخليط البيض، ثم نرش على كل إصبع سمسم.