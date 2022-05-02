أسهل طريقة صبغ الحواجب فى البيت” بديل التاتو” مش هتحتاجي كوافير

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طريقة عمل صبغ الحواجب فى البيت، تبحث كل فتاة على ما يزيد تألقها ويضيف لمسة جمالية لها ويعد شكل ولون الحواجب من أكثر الأشياء التي تحدد شكل الوجه وتظهر جمالية العين، لذلك تسعى جميع الفتيات إلى البحث عن طرق صبغ الحواجب وتحديدها كأحد الحلول العصرية واتباع خطى الموضة بحيث تظهر كثيفة وملونة، إلى جانب أن هناك البعض يلجأ إلى صبغ الحواجب فى حال صبغ الشعر ليصبح لونهما متماشيا معا أو لإخفاء مظهر الشيب وغيره، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها فى صبغ الحواجب فى المنزل سواء باستخدام الصبغات التجارية أو الطبيعية والتي سنتناولها فى هذا المقال. طريقة صبغ الحواجب فى البيت الأدوات المستخدمة: صبغة حواجب.

بودرة تشقير.

عبوة أكسجين %30

وعاء بلاستيكي.

فرشاة تمشيط حواجب.

فازلين. طريقة التحضير: عليك قبل القيام بصبغ الحواجب تنظيفها تماما من الشعر الزائد المحيط بها بواسطة الملقاط.

مشطي شعر حاجبيك إلى أعلى وقومى بقص الأطراف الطويلة الزائدة بواسطة المقص.

يمكنك استخدام قلم تحديد الحواجب فى تحديد شكل الحاجب المرغوب لتسهل عملية الصبغ.

افردي طبقة من الفازلين حول محيط الحاجبين حتى لا يتلطخ الجلد بالصبغة.

إذا كان لون شعر الحاجب داكنا فلابد من عمل تشقير لشعر الحاجب أولا للحصول على اللون المرغوب، وذلك عن طريق مزج كمية من بودرة التشقير مع الأكسجين ووضعهما على شعر الحاجب إلى أن يصبح فاتح اللون ثم يتم شطف شعر الحاجب جيدا وتجفيفه.

امزجي صبغة الحواجب باللون المفضل مع الأكسجين فى وعاء بلاستيكي ثم أفرديها على شعر الحواجب بواسطة فرشاة الحواجب.

يتم ترك الصبغة على شعر الحاجب لمدة ربع ساعة على الأقل ثم القيام بغسلها جيدا بالماء وتجفيفها بفوطة قطنية. صبغ الحواجب بالقهوة طبيعيا فى المنزل المكونات: ملعقتان من مسحوق القهوة.

ملعقة كاكاو.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت جوز هند. طريقة التحضير والاستخدام: تخلط جميع المكونات فى وعاء ويتم مزجها جيدا لكى تتجانس المكونات معا.

يتم وضع الخليط على شعر الحاجبين ويمكن فعل ذلك عن طريق استخدام فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة على الأقل ويمكن أن تزيدي المدة إذا كنتي تريدي لون حواجب داكن.

يتم مسح الخليط بواسطة قطن قطن مبللة بالماء. عمر شويل - جدة أسهل طريقة صبغ الحواجب فى البيت" بديل التاتو" مش هتحتاجي كوافير - ثقفني

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