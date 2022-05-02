نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول الرهيب لتفتيح وتبييض الجسم والمناطق الغامقة وإزالة التصبغات من أول دقيقة في المقال التالي
تبييض الجسم من الأمور التي تشغل بال كل إمرأة أو فتاة وخاصة الذين يتمتعون ببشرة سمراء اللون أو داكنة، فهم من أكثر الفتيات الذين يبحثون دائما عن الأشياء أو الحلول التي تساعد على تفتيح بشرة الجسم بشكل سريع، فمن المعروف أن بشرة الجسم السمراء تكون مصدر لإزعاج العديد من السيدات فهم عادة يشعرون بالخجل لذلك يريدون الوصول إلى الحل المناسب، وغير هذا أن توجد عدة مناطق بالجسم تكون باللون الغامق أو الداكن وهي تسبب إحراج كبير لأغلبية الفتيات، ومن ضمن هذه المناطق هي الركب أو الأكواع أو منطقة البيكيني وتحت الإبط فكلا منهم يكون بها سواد غير مرغوب فيه وتريد كل فتاة أن تتخلص منه بأسرع وأفضل طريقة وبدون أي ضرر يظهر على الجلد، فقد توجد عدة حلول أو أشياء تعمل على ذلك ولكن ليس كل شيء منهم يكون نافع ومفيد للجلد فمثلا من الأشياء المفيدة على البشرة هي إستخدام الوصفات الطبيعية وكذلك يمكننا أن نستخدم كريم بانثينول مع أي وصفة طبيعية يكون لها القدرة على تفتيح بشرة الجسم وأيضا جميع المناطق الداكنة، فأن كريم بانثينول من أنواع الكريمات التي تساعد بشكل ملحوظ على تبييض الجسم والبشرة أيضا.
يعد كريم بانثينول من أهم المستحضرات الطبية التى تدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية للقضاء على اسمرار الجسم والتخلص من الخطوط والترهلات الجلدية بشكل كبير فإنه كريم سحرى وفعال لتبييض وتفتيح سريع وآمن، فإنه يحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة ويهدئ الالتهابات الجلدية ويجدد خلايا البشرة الميتة ويعطى الجسم النعومة واللمعان والبياض الفورى .
مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح الجسم
كريم البانثيول من أكثر الكريمات التي تعمل على تفتيح الجسم بشكل طبيعي حيث يمد الجسم بالنعومة والتفتيح التي تحلم به أي فتاة، حيث يعتبر هذا الكريم من الكريمات التي تدخل في العديد من الوصفات الأخرى مثل النشا وعصير الليمون الذي يجعلكي تحصلين على جسم ناعم ولامع ويظهر بشكل جميل ورائع.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة كريم بانثينول لتفتيح الجسم
- نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس ونضع هذا الخليط على بشرة الجسم وعلى المناطق الحساسة.
- ويتم ترك هذه الخلطة علي الجسم لمدة نصف ساعة تقريبا ثم قومي بغسله بإستخدام الماء الفاتر.
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