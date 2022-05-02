نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك البسكويت بدون فرن على البارد حضريها لاطفالك للعيد في 10 دقايق في المقال التالي

إنتشرت في الأونة الأخيرة حلوى كيك البسكويت البارد وهي كيك بارد لذيذ وشهي بدون فرن وبدون بيض وبدون دقيق سريعة وغير مكلفة ومغذية في نفس الوقت، وتتفنن الكثير من السيدات في تقديمها فيمكن تحضيرها بالقشطة او الكاستر أو المهلبية، واليوم سوف نقدم لكي طريقة كيك البسكويت البارد بالنوتيلا والقشطة وهي من ألذ الحلويات الباردة على الإطلاق ولتسمتعي بأقوي طعم للنوتيلا والقشطة، ويمكنك تقديمها في حفلات أعياد الميلاد وفي المناسبات المختلفة لتماسكها الرهيب والذي يمكنك من تركها خارج الثلاجة لمدة طويلة. مقادير تحضير كيك البسكويت البارد بدون فرن: 4 باكت من بسكويت الشاي السادة.

عبلة من النوتيلا.

كوب من القشطة.

كوب من الجبن الكريمي.

كوب كبير من اللبن البارد.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الفستق المفروم. طريقة تحضير كيك البسكويت البارد بدون فرن: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الجبن الكريمي والقشطة. نضيف عليهم شوكولاتة النوتيلا وملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. بواسطة المضرب الكهربائي نقوم بتنعيم المكونات حتى تمتزج جيدا، ونحصل على قوام كريمي للمكونات. نقوم بإحضار صينية الخبز يكون لها سور مرتفع مقاس 30 سم. ونقوم بدهن صنينة الكيك بملعقة من الزبدة ثم نضع في الصينية ورقة من الزبدة. نضيف اللبن البارد إلى وعاء صغير عميق لسهولة وضع البسكويت إليه. ثم نقوم بغمس البسكويت السادة في اللبن ونخرجها ونضعها في الصينية حتى تتكون طبقة من البسكويت السادة. نضيف على طبقة البسكويت السادة كمية من خليط النوتيلا والقشطة ونوزعه على البسكويت جيدا. ثم نقوم بعمل طبقة أخرى من البسكويت، يليها طبقة من خليط النوتيلا بالقشطة. وهكذا حتى نحصل على أربع طبقات من البسكويت وأربع طبقات من خليط النوتيلا والجبن والقشطة. ثم نقوم بإضافة النوتيلا في أخر طبقة ونرش فوقها طبقة من الكاكاو الخام. نقوم بتزين كيك البسكويت البارد بالفستق أو البندق المفروم حسب الرغبة. يتم إدخال صينية الكيك البسكويت إلى الثلاجة لمدة أربع ساعات. ثم نقوم بإستخدام سكين كبير نضعه في ماء ساخن بتقطيع كيك البسكويت البارد وتقدم بجانب فنجان من القهوة. عمر شويل - جدة كيك البسكويت بدون فرن على البارد حضريها لاطفالك للعيد في 10 دقايق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك البسكويت بدون فرن على البارد حضريها لاطفالك للعيد في 10 دقايق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.