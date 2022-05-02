نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر الكولاجين الجبار لبشرة نضرة خالية من العيوب. في المقال التالي
يعتبر كريم لبان الذكر من أقوى الكريمات الطبيعية التي تمنحك بشرة نضرة وخالية من العيوب، ويمكنك عمل الكريم بنفسك بمكونات طبيعية ورخيصة الثمن وتعتبر بديل سحري للكريمات الغالية الثمن، ويفيد الكريم في منع ظهور علامات التقدم في العمر وشد الجلد المترهل وعلاج علامات التمدد الناتجة عن السمنة والحمل، كما أنه يفيد في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ويعالج آثار البقع الناتجة عن حب الشباب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سحرية لعمل كريم لبان الذكر الكولاجين الجبار لعلاج مشاكل البشرة على طريقة أشهر خبراء التجميل.
مكونات كريم لبان الذكر
- 3 ملعقة كبيرة منقوع لبان ذكر.
- 2 ملعقة كبيرة أرز مسلوق.
- 2 ملعقة كبيرة ماء خيار مصفى من الخيار المبشور.
- قطرة عسل.
- قطرتين من عصير الليمون أو ماء ورد.
- ملعقة كبيرة نشا ممسوحة.
- كبسولة من فيتامين E.
- ملعقة صغيرة زيت جوز هند.
- ملعقة صغيرة جل صبار.
طريقة تحضير الكريم
- نضع ثلاث ملاعق كبيرة من منقوع لبان الذكر وملعقتين كبيرتين من ماء الخيار في إناء ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الأرز المسلوق المخلوط ناعم مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نضيف قطرتين من الليمون وقطرة من العسل وملعقة كبيرة ممسوحة نشا ونضع المكونات على النار بصورة متقطعة مع استمرار التقليب على نار هادئة حتى يثقل القوام ويصبح كريمي.
- ثم نرفع المكونات عن النار ونضيف ملعقة صغيرة من جل الصبار مع التقليب.
- نزود ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع استمرار التقليب وإضافة محتوى كبسولة من فيتامين E.
- ثم نحفظ الكريم في علبة نظيفة وجافة في الثلاجة لحين الاستخدام وتدوم مدة صلاحيته لأسبوعين.
- يستخدم الكريم يومياً في المساء مع توزيعه بحركات دائرية ويترك حتى الصباح ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.
فوائد لبان الذكر للبشرة
يتم استخدام لبان الذكر في كثير من وصفات التجميل المكونة من مواد طبيعية، ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي:-
- يفيد لبان الذكر في تقليل ظهور التجاعيد وتجديد خلايا الجلد وتقشير الخلايا الميتة.
- يساعد في التخلص من آثار حب الشباب مثل البقع والندبات التي تظهر على الوجه.
- يفيد في التخلص من البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.
- يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية التي تلعب دور مهم في تجديد خلايا البشرة وزيادة مرونة الجلد مما يمنع ظهور التجاعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم لبان الذكر الكولاجين الجبار لبشرة نضرة خالية من العيوب. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.