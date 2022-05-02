كريم لبان الذكر الكولاجين الجبار لبشرة نضرة خالية من العيوب.

يعتبر كريم لبان الذكر من أقوى الكريمات الطبيعية التي تمنحك بشرة نضرة وخالية من العيوب، ويمكنك عمل الكريم بنفسك بمكونات طبيعية ورخيصة الثمن وتعتبر بديل سحري للكريمات الغالية الثمن، ويفيد الكريم في منع ظهور علامات التقدم في العمر وشد الجلد المترهل وعلاج علامات التمدد الناتجة عن السمنة والحمل، كما أنه يفيد في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ويعالج آثار البقع الناتجة عن حب الشباب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سحرية لعمل كريم لبان الذكر الكولاجين الجبار لعلاج مشاكل البشرة على طريقة أشهر خبراء التجميل.

مكونات كريم لبان الذكر

3 ملعقة كبيرة منقوع لبان ذكر.

2 ملعقة كبيرة أرز مسلوق.

2 ملعقة كبيرة ماء خيار مصفى من الخيار المبشور.

قطرة عسل.

قطرتين من عصير الليمون أو ماء ورد.

ملعقة كبيرة نشا ممسوحة.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة جل صبار.

طريقة تحضير الكريم

نضع ثلاث ملاعق كبيرة من منقوع لبان الذكر وملعقتين كبيرتين من ماء الخيار في إناء ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الأرز المسلوق المخلوط ناعم مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نضيف قطرتين من الليمون وقطرة من العسل وملعقة كبيرة ممسوحة نشا ونضع المكونات على النار بصورة متقطعة مع استمرار التقليب على نار هادئة حتى يثقل القوام ويصبح كريمي. ثم نرفع المكونات عن النار ونضيف ملعقة صغيرة من جل الصبار مع التقليب. نزود ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع استمرار التقليب وإضافة محتوى كبسولة من فيتامين E. ثم نحفظ الكريم في علبة نظيفة وجافة في الثلاجة لحين الاستخدام وتدوم مدة صلاحيته لأسبوعين. يستخدم الكريم يومياً في المساء مع توزيعه بحركات دائرية ويترك حتى الصباح ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يتم استخدام لبان الذكر في كثير من وصفات التجميل المكونة من مواد طبيعية، ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي:-